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Почти 70% мошеннических атак в мессенджерах происходят в WhatsApp*

Согласно обезличенной и агрегированной статистике использования бесплатной опции защиты в мессенджерах «Билайна», WhatsApp* остается основным каналом для мошеннических атак в мессенджерах. На него приходится почти 70% всех зафиксированных случаев. В Telegram, в свою очередь, пытаются дозвониться до жертвы только 16% мошенников, а еще 14% злоумышленников используют оба мессенджера для попыток обмана пользователей.

Функция защиты в мессенджерах, встроенная в «Виртуального помощника» «Билайна», помогает абонентам распознавать и блокировать подозрительные звонки, которые могут быть частью фишинговых схем или других видов мошенничества.

«Мы видим, что мошенники активно используют популярные мессенджеры для своих атак. WhatsApp* как самый распространенный сервис остается их основным инструментом. Анализ обращений в нашу группу быстрого реагирования показал, что злоумышленники чаще всего пытаются выманить у пользователей конфиденциальную информацию, такую как пароли, данные банковских карт или коды подтверждения от «Госуслуг». Наша функция защиты помогает пользователям оставаться в безопасности, предупреждая их о потенциальных угрозах. Мы рекомендуем пользователям быть бдительными: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные и использовать встроенные инструменты защиты, такие как те, что предлагает наш «Виртуальный помощник», — сказал генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

Функция защиты в мессенджерах работает бесплатно и доступна к подключению всем абонентам «Билайна», у кого установлено мобильное приложение.

*Принадлежит Meta Platforms, которая признана властями РФ экстремистской организацией и запрещена

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