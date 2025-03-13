«Яндекс Еда» выпустила Ultima Guide по лучшим заведениям Казани

Жители и гости Казани теперь могут выбирать рестораны с помощью Ultima Guide «Яндекс Еда» — ресторанного путеводителя по 20 лучшим заведениям города. Сервис выбрал их с помощью нейросети и голосования среди экспертов и пользователей. Гид будет полезен тем, кто хочет открыть новые для себя заведения города или посетить лучшие рестораны Казани. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Еды».

В Ultima Guide «Яндекс Еда» по Казани вошли не только рестораны высокой кухни, но и заведения в среднем ценовом сегменте. Среди них, например, кафе «Май» со свежей выпечкой и весенним интерьером, а также CiCheTi с итальянскими блюдами. В гид также попал ресторан национальной татарской кухни «Чирэм» — гости могут попробовать жаркое из конины, эчпочмак и чак-чак. Также в топ-20 заведениях Казани можно найти «Вишню Золотую» с блюдами татарской и средиземноморской кухонь и «Приют Холостяка», в котором команда проводит винные дегустации.

Рестораны для гида выбирали в несколько этапов. Сначала нейросеть проанализировала более 2000 заведений Казани по более чем 100 критериям: например, по отзывам и рейтингу в «Яндекс Картах», количеству посещений. Так «Еда» отобрала 229 ресторанов-претендентов, а затем провела голосование. В нем участвовало более 30 местных рестораторов, шефов и других экспертов локального рынка, а также несколько тысяч пользователей, которые взаимодействовали с заведениями через сервисы «Яндекса». Они оценивали меню, сервис, дизайн и атмосферу ресторанов. Решающими параметрами являлись блюда и их вкус. Итоги голосования подсчитала собственная модель оценки «Яндекса», проверила их компания «Яков и Партнеры». Методологию отбора помогла создать Екатерина Пугачева, председатель жюри The World’s 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Средней Азии.

20 ресторанов города, которые вошли в Ultima Guide «Яндекс Еды», объявили на церемонии, которая прошла 12 марта в зале «Топаз» в Казани. Ресторан татарской кухни «Чирэм» получил награды в четырех дополнительных номинациях: «Выбор пользователей», «Выбор экспертов», «Превосходный сервис» и «Лучший интерьер». В номинации «Самый популярный ресторан у пользователей Яндекс Карт» победил ресторан «Приют Холостяка». Также все заведения получили награду в виде сферы-жемчужины из латуни. С помощью такого знака отличия жители и гости города смогут сразу определить локальные «жемчужины гастрономии».

Найти лучшие рестораны Казани уже можно в разделе «Куда сходить» в «Яндекс Еде», на сайте Ultima Guide «Яндекс Еда», в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Картах», а также на сайте «Открытая кухня».

Ultima Guide «Яндекс Еда» уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске и Нижнем Новгороде. В 2025 г. ресторанный гид обновится во всех городах, в которых открылся в прошлом году, а также появится нескольких новых.