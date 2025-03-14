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«Алроса» тиражирует в своих подразделениях «Мобильное ТОРО» на базе «Форсайт. Мобильная платформа»

«Мобильное ТОРО» на базе продукта «Форсайт. Мобильная платформа» будет внедрено в Нюрбинском и Удачнинском горно-обогатительных комбинатах компании «Алроса». Цель проекта – повышение эффективности работы сотрудников горнотранспортного цеха во время осмотра и ремонта оборудования, своевременное выявление дефектов и сокращение простоев техники. Об этом CNews сообщили представители «Форсайта».

Использование мобильного приложения позволит снизить объем бумажного документооборота, уменьшить нагрузку на персонал, обеспечит сбор точной информации о состоянии оборудования в режиме без связи, с гарантированной доставкой данных. Для удобства работы ремонтных бригад для идентификации объектов используются NFS-метки, а также виброметры, которые определяют уровень вибрации и температуры агрегата. Программное обеспечение позволяет автоматически определить состояние оборудования, поскольку в системе записаны эталонные значения для каждого типа устройств и техники.

Внедрение «Мобильного ТОРО» в Нюрбинском и Удачнинском горно-обогатительных комбинатах – новый этап использования продукта «Форсайт. Мобильная платформа» в компании «Алроса». Мобильный сервис уже доказал свою эффективность в подразделении «Алроса» в поселке Айхал (Якутия). В рамках проекта была автоматизирована ежесменная работа сотрудников, которые трудятся в экстремальных условиях работы близко к полярному кругу. В числе работ, выполняемых при помощи мобильного приложения – оперативный осмотр карьерных самосвалов, который необходимо провести за семь минут, поскольку машины идут в карьер нон-стоп, и использование мобильных устройств помогает оцифровать и оперативно передать информацию о состоянии техники.

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