CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL»

Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL». Раньше только на загрузку уходило три дня. «Фабрику XBRL» можно использовать не только для формирования полного пакета БФО и НСО, но и для ускорения работы с отдельными формами. Так поступили пользователи Национальный НПФ. Об этом CNews сообщили представители «XBRL Синтегс».

«В применяемом ранее ПО загрузка форм 0420257 и 0420258 занимала больше трех дней, при этом отсутствовала проверка контрольных соотношений. В связи с этим, при тестировании «Фабрики XBRL» внимание было уделено, в первую очередь, скорости загрузки и валидации этих форм», — сказал Антон Шубин, начальник отдела аналитики и технологического сопровождения учета пенсионного обеспечения АО «Национальный НПФ».

«Реестровые формы содержат большие объемы информации — в несколько тыс. или млн строк. В одних программах на формирование отчетов и валидацию уходят часы, а в других отчеты могут не открыться», — сказала Виктория Наумова, главный аналитик «XBRL Синтегс».

Для работы с реестровыми таблицами (например, 0420257, 0420258, 0420417) в «Фабрике XBRL» предусмотрен специальный режим визуализации, валидации, а также работы с форматом Excel. Эти возможности оптимизируют время открытия и редактирования таблиц, выгрузки и загрузки Excel, проверки заполненных фактов, выгрузки отчетов в формате XBRL или XBRL-CSV. Так, организация валидации в несколько потоков сокращает время проверки и объем необходимой памяти.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России

Мошенники придумали новый способ обманывать россиян в Telegram и WhatsApp через платные опросы от «Единой России»

28 мая 2025 CNews проводит конференцию "Цифровизация агропромышленного комплекса 2025"

Торрент-трекер с десятками миллионов пользователей две недели в полной отключке. Хозяева молчат, модераторы не видят света в конце туннеля

Уволился глава программы по проводке интернета в села США. Он был не согласен, что теперь упор будет сделан на Starlink Илона Маска

Полиция предупредила россиян о новой схеме мошенников с SIM-картами

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще