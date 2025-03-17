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В 2025 году спрос на смартфоны у россиян вырос на 10% в сравнении с прошлым годом

Эксперты AliExpress СНГ проанализировали предпочтения российских покупателей смартфонов за первые два месяца 2025 г. на платформе и сравнили их с показателями аналогичного периода 2024 г. Результаты исследования показали, что продажи смартфонов в количественном выражении выросли на AliExpress на 10%. Об этом CNews сообщили представители AliExpress СНГ.

В начале 2025 г. в списке наиболее популярных моделей на AliExpress оказались Poco X7 Pro, Xiaomi Redmi Note 14 и OnePlus 13. Основные характеристики смартфонов в списке остаются практически неизменными, как для 2024, так и для 2025 года. Среди них — мощные многоядерные процессоры, такие как MediaTek Dimensity 8400, Qualcomm Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 685. Смартфоны часто оснащены камерами с высоким разрешением — основными модулями от 50 до 200 мегапикселей, а также дополнительными объективами для ультраширокоугольной съемки и макросъёмки. Объем оперативной памяти варьируется от 6 до 12 ГБ, а встроенной — от 128 до 512 ГБ.

В топ-10 самых продаваемых смартфонов вошли: Poco X7 Pro; Xiaomi Redmi Note 144; OnePlus 13; Xiaomi Redmi Note 14 Pro; Poco M6 Pro; Xiaomi Redmi Note 13; Poco X6 Pro 5G; OnePlus 13R; Xiaomi 14T; Honor 200 Pro.

Средняя стоимость гаджета увеличилась с 32,54 тыс. руб. в 2024 г. до 37,36 тыс. руб. в 2025 г., что представляет собой прирост на 14.8%.

Лидирующие позиции за оба года занимают гаджеты от Poco. Также в 2025 году смартфон Honor вернулся в топ, в 2024 г., он не удержался в десятке. Лидерами рынка в аналогичный период 2024 г. были смартфоны линейки Poco: M6 Pro, X6 Pro и X6 5G. В десятку самых продаваемых также вошли модели Xiaomi, Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro Plus , Realme GT6.

Среднее время доставки заказов с AliExpress из Китая в Россию сократилось до 14,8 дней по данным октября. Порядка 87% посылок из Китая отправляются в Россию сразу самолетами.

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