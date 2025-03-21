CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Контрафактная бытовая химия на маркет-плейсах и в соцсетях в 2-5 раз превышает предложение оригинала

Специалисты сервиса Gorodissky IP Security проанализировали предложение на рынке электронной коммерции за 2024 г. на примере одного из производителей товаров бытовой химии и выявили в продаже 122,7 тыс. единиц нелегальной продукции. Оригинальные предложения составили 75 тыс. товаров. Об этом CNews сообщили представители «Городисский и Партнеры»

Чаще всего контрафакт продавали через социальные сети — «ВКонтакте», Telegram, Instagram* (43% всей незаконной продукции на рынке интернет-торговли).

Еще 40% нелегальных товаров предлагали на торговых площадках Wildberries, Avito, Ozon, «Яндекс-маркет» и др.

Чаще всего покупателям предлагали поддельные гели для стирки – 50,9 тыс. товаров (доля 41%). Еще 32% неоригинальных товаров пришлось на шампуни и 27% – на порошки для стирки.

При этом предложение контрафактных товаров для стирки значительно превышает количество авторизированных (лицензионных) товаров на онлайн-рынке. Среди порошков для стирки соотношение оригинального товара к контрафактному составляет 1:4.7 (семь тыс. авторизированных товаров и 33 тыс. нелегальных), среди гелей для стирки – 1:2.7 (18,7 тыс. авторизированных и 50,91 тыс. нелегальных).

В общем объеме предложения контрафакт на Wildberries встречался значительно реже, чем на Avito. В частности, на Wildberries в продаже на 16,8 тыс. единиц оригинальной продукции приходилось 20,5 тыс. контрафактных, в то время как на Avito на 2,1 тыс. единиц оригинальных товаров было выявлено 14,2 тыс. нелегальных. Максимальная доля контрафакта зафиксирована в объявлениях «ВКонтакте», где количество предложений поддельных товаров в 10 раз превышает оригинальные.

Аналитики сервиса констатируют перетекание сбыта контрафактной продукции с маркетплейсов в социальные сети. Данные говорят о том, что торговые площадки уже взялись за борьбу с подделками. В свою очередь, у социальных сетей рычагов управления значительно меньше.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

VK залез в долги и убытки. Компания попытается привлечь 115 миллиардов

Конференция CNews «Рынок CRM 2025» состоится 29 апреля

Европа создала суверенного «убийцу» Google Docs, чтобы не пользоваться американским сервисом. Видео

Инженер Пентагона пытался вывезти совершенно секретные документы из США в Мексику

Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс»

Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще