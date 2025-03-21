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Ozon расширяет логистическую инфраструктуру на Ставрополье

Ozon запускает вторую и третью очереди логистического комплекса в Невинномысске Ставропольского края. Инвестиций Ozon и застройщика, ГК компаний Ромекс, превысили 10 млрд руб. Комплекс будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приема товаров до формирования посылок. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Старт операциям дали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава города Невинномысска Михаил Миненков, директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким и президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров: «Новый многофункциональный комплекс — элемент большого логистического хаба, который мы создаем в Невинномысске в рамках реализации пяти прорывных проектов Ставрополья. Планируем, что к 2028 г. в развитие хаба будет привлечено свыше 16 млрд руб. инвестиций, это позволит создать более 6 тыс. новых рабочих мест. Такие проекты помогают краевым товаропроизводителям осваивать новые рынки сбыта, делать современные торговые сервисы более доступными для жителей Ставропольского края, а экономику — еще привлекательнее для инвесторов».

Первая очередь логистического комплекса была запущена в Ставрополье весной 2024 г. С началом работы всего фулфилмент-центра сроки доставки товаров в регионе сократятся. В результате расширения его площадь увеличилась до 92 тыс. кв. метров. Теперь в хабе может храниться до 25 млн единиц продукции. Он оснащен современными грузоподъемными механизмами и конвейерным оборудованием. С их помощью сотрудники комплекса смогут обрабатывать до 700 тыс. заказов в день. Планируется, что здесь будет работать свыше 1000 человек.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким: «Поддержка бизнеса региональных предпринимателей — один из наших ключевых приоритетов. По итогам прошлого года почти 6 тыс. представителей ставропольского бизнеса сотрудничали с нашим маркетплейсом. При этом их оборот за 2024 г. увеличился на 73% в сравнении с 2023 г. Запуск всех мощностей логистического комплекса в Невинномысске позволит сохранить положительную динамику и даст новый импульс развития локальным предпринимателям. Мы благодарны губернатору Ставропольского края и главе города Невинномысск за совместную работу над этим масштабным проектом».

Президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко: «Открытие логистического комплекса в Невинномысске — это важный шаг для группы компании «Ромекс» и Ozon и значимое событие для всего Ставропольского края. Это уже наш второй крупный объект в регионе, что подчеркивает нашу веру в его потенциал. Мы видим здесь отличные перспективы для развития и уверены, что наш комплекс внесет вклад в экономический рост и создание новых рабочих мест. Ozon — это надежный партнер, и мы стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Хочу выразить искреннюю благодарность главе города Невинномысска и губернатору Ставропольского края за полный комплекс мер государственной поддержки и содействие в реализации этого проекта. Этот объект станет одним из драйверов экономического роста региона».

Операции в логистическом комплексе стартуют сразу по завершении открытия.

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