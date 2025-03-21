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Россияне рассказали, что из одежды купят на весну и сколько потратят на покупки

Большинство россиян покупают новую одежду со сменой сезона, больше трети делают покупки ежегодно именно к весне. Причем из молодежи 18-24 лет каждый пятый полностью меняет гардероб. В среднем россияне готовы потратить на весеннюю одежду и обувь 14 тысяч рублей. Специалисты «Авито» выяснили, что из одежды и обуви в вишлистах у россиян на эту весну и каким брендам они отдадут предпочтение. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В этом году теплая зима по-настоящему удивила россиян: так, 11% респондентов признались, что в течение зимних месяцев не переставали носить демисезонную одежду, поэтому весеннее обновление гардероба их скорее не коснется. Несмотря на это, 79% все же планируют приобрести что-то к весне.

Полный «апгрейд» весной запланировали 9% опрошенных — в основном это молодежь 18-24 лет (20%). Более трети россиян (38%) докупят несколько новых вещей, а 32% рассказали, что пополняют гардероб новинками не каждый сезон.

В среднем россияне готовы потратить 14 тыс. руб. на обновление гардероба этой весной. Однако большинство (64%) хотят уложиться в 10 тыс. руб.. От 25 тыс. руб. собираются потратить 11% россиян. Более 50 тыс. руб. на подготовку гардероба к весне в основном закладывает молодежь 18-24 лет (6%).

Любимые бренды россиян

Примечательно, что женщины в основном планируют покупки в масс-маркете (41% против 32% мужчин), а мужчины, в свою очередь, предпочитают бренды дороже (18% против 13% женщин). Причем вдвое чаще они отдают предпочтение люксу (6% против 3% женщин). Вероятно, это связано с тем, что женщинам требуется большее разнообразие в одежде, и они чаще покупают трендовые вещи на один сезон, а мужчины делают ставку на долговечность.

В общей сложности 21% предпочитают покупать одежду в отечественном масс-маркете — например, в Gloria Jeans, Zarina, Befree или Lime. 16% собираются купить вещи из зарубежного масс-маркета. 6% покупают одежду российских дизайнеров — например, Ульяны Сергеенко, Вики Газинской и других. Локальные марки миддл-сегмента, например, 12Storeez, 2Mood, Ushatava и Sorelle, почитают 5%, а люксовые бренды выбирают 4%.

«Lime — один из лидеров на «Авито» по объему продаж не первый год. Этой зимой его покупали на 47% чаще, чем в аналогичном периоде год назад. Среди других российских брендов активнее продавались вещи от Monochrome — рост год к году на 82%, Gate 31 — 46%, «Эконика» — 27%. В целом отечественные марки расширяют аудиторию поклонников каждый сезон — и этой весной тенденция укрепляется», — сказал руководитель бизнес-направления Fashion в «Авито» Никита Захаров.

Примечательно, что 10% отмечают, что вещи, купленные сезон назад, быстро выходят из моды, поскольку тренды, на их взгляд, меняются слишком быстро. При этом каждый второй признался, что не следит за модными веяниями — выбирают то, что удобно.

Какую одежду на весну предпочитают россияне

Судя по итогам опроса, россияне планируют провести весну в комфортном кэжуал образе. Мужчины в основном собираются купить к предстоящему сезону джинсы, брюки или штаны (48%), футболки и рубашки (42%), толстовки, худи и свитшоты (25%), а также спортивную одежду (25%). Большинство женщин тоже планируют приобрести джинсы, брюки и штаны (43%). Юбки и платья появятся в гардеробе только 22% респонденток. В списке покупок также верхняя одежда на холодную погоду — например, пальто или куртка (21%), сумки (16%) и аксессуары (15%). При этом 28% женщин не собираются идти по списку, а планируют просто купить то, что понравится.

Несмотря на то, что многие предпочитают комфорт, необычные и возможно непрактичные покупки для души тоже встречаются в вишлистах россиян. Например, каждый пятый хотел бы приобрести одежду с необычным силуэтом или принтом, еще 10% мечтают о каком-то элементе гардероба из лимитированной коллекции и столько же хотели бы купить что-то из винтажа.

В опросе некоторые респонденты поделились, что мечтают приобрести к весне обувь с необычным каблуком, а кто-то очевидно готовится к капризам погоды — среди желанных покупок оказались серебряные «дутики» и теплые штаны.

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