Wildberries подключила к курьерской доставке из ПВЗ более 50 городов России

Wildberries продолжает развивать собственную логистическую инфраструктуру и расширять сервис курьерской доставки. Теперь клиенты маркетплейса могут заказать доставку товаров из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) прямо до своего дома еще в более чем 50 новых городах России. В результате общий охват сервиса превысил 260 городов по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Теперь услуга охватывает города от Черноморского побережья до Дальнего Востока, включая труднодоступные и промышленные центры. Так, Wildberries впервые запускает курьерскую доставку в Магадане, Нерюнгри и Биробиджане, делая покупки удобнее в самых отдаленных уголках страны.

«Мы видим высокий спрос на курьерскую доставку и стремимся сделать ее доступной для всех. Расширение географии сервиса — это не просто новые точки на карте, а реальная возможность для покупателей по всей стране получить доступ к миллионам товаров на полках маркетплейса», — отметил руководитель направления «WB Курьер» Николай Викульцев.

Wildberries также внедрила ряд технологических улучшений, которые делают курьерскую доставку еще удобнее как для клиентов, так и для самих курьеров. В мобильном приложении появилась возможность выбора удобного временного окна для доставки, а также опция экспресс-доставки в течение первых двух часов.