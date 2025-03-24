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В «Авито» разработали технологию для автоматизации рассылки спецпредложений

Команда «Авито» представила новую функцию — автоматическую рассылку специальных предложений для пользователей, проявивших интерес к объявлениям. Например, добавивших объявление в избранное или просмотревших его несколько раз.

Такие предложения особенно полезны в условиях высокой конкуренции или когда у покупателя имеются сомнения перед покупкой. Они позволяют продавцам выделиться среди конкурентов, создать дополнительный стимул и расширить число потенциальных покупателей товара или услуги. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Примеры специальных предложений: скидка на автомобиль при условии быстрой покупки; бесплатная установка кухни при заказе мебели; шины в подарок при покупке автомобиля.

«Под капотом «Авито» появилась новая технология контакта с пользователями, которая позволяет оперативно отслеживать спрос и в моменте реагировать на него. Она легла в основу функционала автоматической рассылки и позволяет сразу реагировать на интерес потенциального покупателя. С ней, по нашим тестам, продавцы получат на 15% больше потенциальных клиентов, что влияет на эффективность продаж (по результатам внутреннего а/б-теста на «Авито»). Кроме того, такой формат рассылки особенно полезен для продавцов с большим количеством активных объявлений, которым важно экономить время и автоматизировать процессы», — сказал Евгений Троицкий, руководитель кластера коммуникационных продуктов «Авито».

Раньше такие предложения приходилось отправлять вручную, что требовало значительных временных затрат. Теперь продавцы могут настроить их автоматическую рассылку. Спецпредложения получат только те пользователи, которые действительно заинтересовались объявлением (например, добавили его в избранное). Для получателя сообщение будет выглядеть как личное обращение от продавца через чат. Если клиент ответит, владелец объявления сможет связаться с ним напрямую и обсудить детали сделки.

Авторассылка доступна всем пользователям «Авито Pro» во всех категориях. Функционал находится в профессиональном кабинете, где можно: установить срок действия предложения для получателя рассылки (от 2 до 30 дней); задать предельный бюджет для кампании; отслеживать эффективность через аналитику: запланированный и израсходованный бюджет, количество отправок спецпредложений и их конверсия в переписки с потенциальными покупателями.

Сумма заранее резервируется в кошельке, но оплата взимается только за доставленные сообщения. Если бюджет до конца кампании не израсходован, остаток вернется в кошелек.

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