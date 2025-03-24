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Wildberries запускает Click&Collect в 16 российских городах

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) начинает открывать для своих партнеров доступ к Click&Collect — сервису самовывоза из торговых точек. Теперь он доступен для подключения продавцам Wildberries из 16 городов России. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

С помощью сервиса клиенты смогут забронировать товары на Wildberries и забрать его в удобное время непосредственно у продавца маркетплейса – в его магазине или на складе.

Сервис начнет функционировать в 16 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Краснодар и другие города России. В дальнейших планах развития Click&Collect – масштабирование географии сервиса на все российские регионы.

Чтобы воспользоваться сервисом, покупатель выбирает нужный товар на онлайн-витрине Wildberries и добавляет его в корзину. На этапе оформления заказа ему будет предложена карта с доступными торговыми точками продавца, где можно забрать товар. Там же отобразятся сроки хранения заказа. Для всех категорий продукции возможна предоплатная схема, кроме товаров с особыми требованиями – их можно приобрести только по постоплате уже при получении.

После оформления заказа продавцы самостоятельно комплектуют товар и готовят его к выдаче. Они сами определяют сроки сборки и хранения продукции, однако сборка не должна превышать 72 часа, а хранение — варьироваться от 24 часов до 30 дней.

«Первые результаты тестирования Click&Collect с крупными игроками рынка наглядно продемонстрировали высокую заинтересованность в услуге как со стороны клиентов, так и со стороны наших продавцов. Мы видим большой потенциал в развитии этого направления и выходим на следующий этап – начинаем постепенно открывать его возможности для всех селлеров маркетплейса. Это удобная схема продаж, которая дает продавцам новые способы привлечения аудитории и увеличения продаж, а клиентам — вариативность получения заказов», — отметила руководитель направления доставки силами продавца объединенной компании Wildberries и Russ Елизавета Шлеин.

Услуга самовывоза уже доступна в мобильном приложении Wildberries на iOS и Android – обновлять приложение в данном случае не требуется.

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