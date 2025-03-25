«Авито Реклама» и ГК «Эркафарм» запустили инструмент для оценки влияния медийной рекламы на продажи

«Авито Реклама» и ГК «Эркафарм» сообщили о сотрудничестве, задача которого — развитие аналитических решений для маркетинга производителей лекарственных средств. С помощью нового инструмента бренды могут оценивать, как имиджевая реклама на «Авито» повлияла на продажи препаратов в сети аптек «Эркафарм». Об этом CNews сообщили представители «Авито Рекламы».

Раньше фармкомпании не могли оценивать количество покупок по итогам медийной кампании на Авито: продажи лекарственных средств на площадке запрещены, а интеграция с онлайн-аптеками отсутствовала.

Теперь бренды из фармацевтической категории, которые представлены в сети аптек «Эркафарм», могут анализировать влияние имиджевой рекламы на «Авито» на продажи. Для этого площадка оценивает клики по баннерам и соотносит их с обезличенными данными о покупках на сайтах и в мобильных приложениях сети аптек, а также в офлайн-точках.

«Понимание эффективности медийной рекламы — важный элемент бизнес-стратегии. Умение оценивать влияние кампаний на продажи помогает брендам качественнее управлять маркетинговыми бюджетами. Наше партнерство с ГК «Эркафарм» открывает фармацевтическим брендам новые возможности аналитики: с ее помощью рекламодатели «Авито» из данной категории могут прозрачнее оценивать вклад площадки в результат», — сказала Екатерина Шевелева, руководитель группы продаж, «Авито Реклама».

«Мы с интересом отнеслись к партнерству с «Авито Рекламой» для оценки влияния охватной рекламы на продажи лекарственных препаратов, которые реализуются в нашей сети аптек. Точная информация о динамике продаж после кампании — это именно то, что финально важно любому рекламодателю. Для аналитики мы сравнили показатели до и после кампании, выделили контрольную группу и выстроили систему оценки эффективности. Уже в рамках теста мы увидели рост ключевых показателей», — отметил Антон Неменьший, руководитель отдела маркетинга электронной коммерции ГК «Эркафарм».