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SimpleOne и «К2Тех» заключили технологическое партнерство

ИТ-компания «К2Тех» и разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, заключили договор о технологическом партнерстве. Оно позволит «К2Тех» размещать и продвигать собственные решения на «Маркетплейсе» – площадке, где представлены программные продукты технологических партнеров с целью их продвижения и продажи. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

«К2Тех» адаптировал модуль SimpleOne B2B CRM, добавив новое расширение – «Воронка продаж». Оно позволяет заказчикам получить наглядную визуализацию текущих сделок. Кроме того, клиенты могут оценить количество сделок на каждом этапе, оперативно найти нужные данные, применяя фильтры для точечного анализа по периодам, менеджерам, продуктам и другим параметрам сделки. Решение партнера уже представлено на «Маркетплейсе» SimpleOne.

«В условиях постоянных изменений рынка, time-to-market становится критичной величиной успеха. SimpleOne активно идет навстречу тенденции на сокращение времени внедрения доработок. Создание «Маркетплейса» – яркий тому пример. Ранее заказчикам необходимо было проходить по полному пути проектирования, разработки и внедрения дополнительной функциональности. Теперь же у них есть возможность получить и установить новое расширение всего за несколько кликов. Так, запуск «Маркетплейса» позволяет нам предоставлять клиентам более широкие возможности для оперативного решения их бизнес-задач», – сказал руководитель направления «Управление корпоративными и ИТ-сервисами» «К2Тех» Александр Трошкин.

«Рады подписанию договора о технологическом партнерстве с «К2Тех». Учитывая огромный опыт коллег во внедрении проектов на базе SimpleOne, ожидаем появления в нашем маркетплейсе множества полезных для бизнеса решений. Экосистема партнерских разработок помогает нашим клиентам получать большую ценность для бизнеса за меньшее время», – сказал генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов.

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