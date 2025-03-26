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2ГИС запустил оплату общественного транспорта в Ярославле и Рыбинске

Пользователи 2ГИС в Ярославле и Рыбинске могут оплачивать проезд в общественном транспорте прямо в приложении геосервиса. Достаточно выбрать маршрут, узнать тариф и оплатить поездку в пару кликов. Это быстро и удобно.

2ГИС стал первым картографическим сервисом в России, который запустил оплату проезда в общественном транспорте. Впервые эта функция появилась в январе в Костроме, теперь сервис расширяет географию и подключает новые города.

Функция оплаты проезда в 2ГИС теперь работает в Ярославле и Рыбинске: она доступна на всех маршрутах городского транспорта. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть меню «Проезд» в приложении и нажать кнопку «Оплатить проезд» — 2ГИС сам определит местоположение и покажет подходящие маршруты с актуальными тарифами. Можно выбрать маршрут и вручную: достаточно ввести его бортовой номер (указан в салоне транспорта) в строку поиска. После оплаты пассажир получит электронный билет в приложении — при необходимости его можно показать контролёру.

«Мы создаём 2ГИС не только как удобный инструмент навигации, но и как сервис, который экономит время и делает город комфортнее. Запуск оплаты проезда — важный шаг к тому, чтобы любой маршрут можно было не только проложить, но и пройти без лишних сложностей. В Костроме эта функция уже доказала свою востребованность, и мы продолжаем расширять список городов. Ярославль и Рыбинск присоединились в числе первых, но скоро география сервиса станет ещё шире» , — отметил руководитель продукта «Транспорт» в 2ГИС Максим Берёзкин.

Оплата проезда в общественном транспорте Ярославля и Рыбинска уже доступна в актуальной версии приложения 2ГИС для iOS и Android.

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