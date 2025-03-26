«МегаФон»: Куршская коса и контрастный Стамбул: куда москвичи поедут на майские праздники

Жители Москвы уже продумывают отдых на майские праздники. В топе направлений по России оказались Калининград, Сочи и Дагестан — несмотря на рост цен на авиабилеты, эти локации второй год становятся наиболее популярными. При этом наиболее активный рост продаж билетов пришелся на Минеральные Воды. Среди зарубежных стран первое место уверенно сохраняет Турция. Об этом говорится в совместном исследовании «МегаФона» и сервиса покупки авиа и ж/д билетов «Купибилет». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Калининград остается основной локацией для длинных весенних выходных. При этом в 2025 г. авиабилеты в регион европейской архитектуры и морского балтийского воздуха на майские покупали на 9,37% чаще, а перелет на одного человека туда за год подорожал на 33%, до 9220 руб.

В мае 2024 г. число москвичей, посетивших город, выросло на 67% относительно 2023 г., а главной точкой притяжения региона стала Куршская коса — в 2024 г. здесь побывало на 109% больше туристов по сравнению с 2023 г. Также путешественники активно изучали Музей Мирового океана (+67% год к году), остров Канта и «Рыбную деревню» (+63% в каждой из двух локаций).

Вторую строчку рейтинга занял Сочи, куда москвичи стали приезжать на четверть чаще в сравнении с майскими 2024 г. Цены на билеты в летнюю столицу страны подорожали лишь на 4% — до 9520 руб. за одного пассажира, а приобретали их на 13,8% активнее.

Среди сочинских локаций жители столицы предпочитали прогуливаться по Олимпийскому парку (+31%), ставшему главным объектом зимних Олимпийских игр 2014 г. и одним из мест проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Также москвичи активно отдыхали на горнолыжном курорте «Роза Хутор» (+25%) и катались на аттракционах парка «Ривьера» (+19%) — одной из главных достопримечательностей Сочи.

Замыкает топ-3 Махачкала, которую в 2024 г. посетило на 22% больше москвичей, чем в 2023 г. В Дагестане туристов привлекает в первую очередь Сулакский каньон — восьмой по глубине в мире. В рейтинге популярных локаций также улочки Старого города в Дербенте и находящаяся рядом с ним крепость Нарын-кала, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2024 г. внимание путешественников привлекла Джума-мечеть в Махачкале — ее посещали на 36% активнее. В то же время Минеральные Воды, занявшие четвертую строчку, москвичи использовали, прежде всего, как перевалочный пункт на курорты КавМинВод — чаще всего жители столицы оказывались на городском железнодорожном вокзале (+39%) и в аэропорту (+20%). При этом по динамике продаж авиабилетов Минеральные Воды в эти майские оказались на первом месте среди всех направлений — рост на 27,2%, тогда как у Махачкалы — лишь на 6,2%. В Махачкалу и в Минеральные Воды стоимость авиабилета выросла на 37% и составила 13244 и 12417 руб. соответственно.

Санкт-Петербург занял пятую позицию среди наиболее популярных направлений для отдыха на майские праздники и вторую — по росту продаж билетов (+23,4%). Здесь москвичи посещали классические локации: Дворцовую площадь (+46%), Стрелку Васильевского острова (+28%) и Петропавловскую крепость (+20%). При этом северная столица остается самым доступным по цене направлением в топе: билет на самолет в одну сторону из Москвы стоит в среднем 6955 руб.

Около 40% путешествующих москвичей — это туристы в возрасте от 36 до 45 лет. Еще около 30% составляют жители 46-65 лет, а каждый четвертый — от 26 до 35 лет. При этом мужчин среди туристов больше: их доля в среднем составляет 55% в зависимости от региона, например, в Дагестане этот показатель достигает 60%.

Популярны для отдыха на будущих майских праздниках и зарубежные направления. Лидер рейтинга — Стамбул (Турция), куда купили на 3,2% больше авиабилетов. При этом цена на них снизилась за минувший год на 7%, до 22041 руб. На втором месте — Ереван (Армения). Туда билеты приобретали на 18,4% чаще, несмотря на их подорожание на 16% (в среднем в 16639 руб.). Тройку замыкает Ташкент (Узбекистан) с ростом продаж авиабилетов на 31,6%. Авиаперелет в эту страну из Москвы среднем будет стоить в 13442 руб. (-4%). Четвертую строчку занял Баку (Азербайджан; +39,8%), куда билет обойдется в 15508 руб. с человека.

На пятом месте расположилась Осака (Япония). Она стала самым дорогим направлением в рейтинге, хотя цена перелета осталась на прежнем уровне относительно 2024 г. — в среднем 33150 руб. Это не отпугнуло москвичей — билеты в туристическую столицу японской гастрономии покупали на майские праздники в три раза чаще.