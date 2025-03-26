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На Wildberries появилось 10 новых подразделов с региональными товарами

Объединенная компания Wildberries и Russ добавила в блок «Сделано в России» 10 новых витрин с товарами региональных производителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Ставропольского края, Владимирской, Костромской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской и Ярославской областей. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Подразделы уже доступны на сайте и в приложении маркетплейса. В них пользователи могут ознакомиться с ассортиментом товаров от локальных брендов. Подборки производителей собраны совместно с представительствами регионов по взаимодействию с предпринимателями.

Раздел «Сделано в России» включает витрины с названиями субъектов России, где были произведены товары. Это позволяет покупателям ориентироваться в ассортименте и выбирать продукцию, созданную в их регионах или в других уголках страны.

Инициатива направлена на поддержку российских предпринимателей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам. Раздел уже стал той площадкой, где отечественные производители смогут подчеркнуть качество и уникальность своей продукции, а покупатели — открыть для себя новые локальные бренды.

На данный момент к витрине раздела подключены уже 28 регионов. А до конца 2025 г. в планах подключение до 50 субъектов.

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