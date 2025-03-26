Новый логоцентр Wildberries в Самаре открыт и начал принимать товары на хранение

Объединенная компания Wildberries и Russ открыла новый склад в Самаре для приема поставок товаров продавцов. Склад в Самаре будет принимать на хранение товары продавцов, также он доступен для приемки поставок по модели «Маркетплейс». Для хранения принимаются все категории товаров кроме продуктов питания, горючих товаров, товаров для животных, комплексных пищевых добавок и БАДов. Полный перечень доступных товаров, а также всю дополнительную информацию по работе склада продавцы могут увидеть на портале продавцов Wildberries. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Открытие нового логистического комплекса в Самаре будет способствовать более активному развитию малого и среднего предпринимательства в регионе – продавцы смогут выгоднее делать поставки на склад, снижая затраты на логистику до других объектов, и увеличивать свои обороты. Также на складе установлен автоматический сортировочный конвейер, который может обработать порядка 200 тыс. единиц товара в сутки. В дальнейшем продолжится поэтапное внедрение автоматизированной сортировочной системы, производительность которой в перспективе составит до 1,5 млн товаров в сутки.

Объединенная компания Wildberries и Russ доставляет заказы покупателям не только с логоцентров, находящихся в регионе, но и со складов по всей стране – в зависимости от того, где заказанные товары есть в наличии на хранении. Поэтому логоцентр в Самарской области также станет отправной точкой для заказов и в другие регионы.

Общая площадь склада в Самаре составит 179 тыс. м2, а вместимость при полном запуске будет достигать 120 млн единиц товаров.