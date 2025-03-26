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Российские госзаказчики переведут корпоративные коммуникации на более защищенный уровень

Российский разработчик программного обеспечения «Иридиум» сообщил об усилении функций информационной безопасности в своем почтовом решении DeepMail. Это не только защитит чувствительную корпоративную информацию, но и повысит общую безопасность системы. Об этом CNews сообщили представители «Иридиума».

Среди основных изменений: запреты на копирование файлов на USB и скачивание файлов из переписок, возможен только их внутренний просмотр и работа с документами в приложении, также установлен запрет на запись экрана, показ своего экрана другим пользователям с помощью специальных приложений и создание скриншотов переписок.

Специальная версия почтового решения DeepMail с расширенными возможностями подойдет крупным корпоративным заказчикам, которые хотят дополнительно повысить уровень информационной безопасности при работе с чувствительными данными, а также усилить защиту корпоративной почты от внешних угроз.

«Внешние вызовы подталкивают крупный бизнес усиливать безопасность в работе с информацией. Корпоративная почта – базовое приложение, которое используют практически все сотрудники. Для того, чтобы помочь им защититься от мошенников, было решено усилить функции безопасности в работе с приложением. По сути, все привычные функции у пользователей сохраняются, возникают лишь положительные ограничения, которые помогут избежать финансовых потерь и репутационных рисков», − сказала генеральный директор «Иридиума» Юлия Денисенко.

В настоящий момент такая функциональность доступна на Android-версии, в дальнейшем планируется запуск на всех известных российских операционных системах.

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