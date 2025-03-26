Россияне стали покупать меньше одежды весной — исследование

Аналитики кошелька «ЮMoney» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили тренды продаж одежды и выяснили, сколько стоит собрать базовый весенний гардероб. Эксперты проанализировали онлайн- и офлайн-платежи в категории одежды и аксессуаров с первого по 15 марта 2025 г. и сравнили полученные данные с прошлогодними. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

Россияне покупают меньше одежды

По данным аналитиков «ЮMoney», с первого по 15 марта 2025 г. число покупок женской одежды снизилось на 15% по сравнению с тем же периодом 2024 г. При этом оборот платежей вырос на 14%, а средний чек стал на 34% больше и составил 11,84 тыс. руб.

«Этой весной мы наблюдаем тренд на осознанный подход к шопингу — россияне стали покупать меньше одежды. Так, с первого по 15 марта число покупок мужской и женской весенней одежды снизилось на 10% год к году. В то же время заметно увеличился интерес к аксессуарам и одежде для отдыха и спорта — покупок в этих категориях стало на 32% и 34% больше соответственно», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

При этом по сравнению с 1-15 февраля незначительно выросло число покупок одежды для всей семьи — на 6%. Оборот стал на 8% выше, а средний чек составил 12,16 тыс. руб. (+2%).

Сколько стоит базовый весенний гардероб

Как отмечают эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», интерес россиян к шопингу мог снизиться в том числе из-за тёплого начала весны в некоторых регионах: люди больше времени проводили на улице и меньше интересовались покупками. При этом спрос на так называемые летние категории товаров, например на платья, оказался выше из-за смещения сезонного фактора.

«Число покупок разных видов весенней одежды растет лишь в онлайн-каналах — за счет перетока покупателей из офлайна. Однако в целом продажи поштучно в фешн-секторе демонстрируют замедление вследствие временного эффекта насыщения. Молодое поколение стремится к осознанному потреблению и все чаще выбирает минимализм, в том числе в одежде», — сказали аналитики «Чек Индекса».

Так, число покупок легких курток с первого по 15 марта выросло на 8% год к году, а средний чек составил 3,98 тыс. руб. (+4%). Количество покупок пальто уменьшилось на 29%, средний чек увеличился на 3%, до 7,93 тыс. рубй. Число покупок джинс снизилось на 9%, а средний чек стал на 7% выше и достиг 3,55 тыс. руб.

Покупок демисезонных ботинок стало на 11% меньше, средний чек составил 1,96 тыс. руб. (+5%). Продажи носков в первые дни весны тоже снизились на 5%, средний чек при этом стал на 7% выше и достиг 453 руб. Число покупок платьев увеличилось на 9%, а средний чек — на 10%, до 3,99 тыс. руб.

Таким образом, условный минимальный весенний гардероб, в который входят легкая куртка, джинсы, платье, носки и ботинки, обойдется в среднем в 13,94 тыс. руб.