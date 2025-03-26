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Сервисы «Яндекса» освоили тувинский язык

В сервисах «Яндекса» появился перевод с тувинского на другие языки и наоборот. Он уже работает на сайте и в приложении «Переводчика», а еще в «Поиске». Тувинский также поддерживает «Клавиатура». В результате пользователям сервисов «Яндекса» теперь доступно для перевода больше языков народов России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс» развивает проект по сохранению языков народов России совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и Домом народов России. Главным партнером «Яндекса» по внедрению тувинского языка стал Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Тывы.

«Яндекс» начал развивать проект по внедрению языков народов России в свои сервисы в 2024 г. Так, в 2024 г. в «Переводчике» появился осетинский язык, а в феврале 2025 г. — коми язык. Пользователям также доступны татарский, башкирский, марийский, удмуртский, чувашский и якутский языки. Кроме того, компания повышает качество перевода. Например, в 2024 г. с помощью нейросетей «Яндекс» значительно улучшил качество перевода для марийского языка. Также компания внедряет технологии синтеза и распознавания речи для языков народов России, чтобы у людей, которые на них говорят, было больше возможностей для взаимодействия с сервисами «Яндекса».

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