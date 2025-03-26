«VK Музыка» стала доступна пользователям Apple CarPlay

Теперь пользователи «ВКонтакте» могут слушать «VK Музыку» в Apple CarPlay — любимые треки, умные рекомендации, аудиокниги и подкасты в адаптированном интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители VK.

Чтобы слушать «VK Музыку» в Apple CarPlay, нужно подключить к системе автомобиля смартфон с мобильным приложением «ВКонтакте» для iOS по Bluetooth или через USB-кабель. Далее — открыть приложение в меню Apple CarPlay. Использовать «VK Музыку» с помощью этой системы могут все авторизованные пользователи «ВКонтакте».

В Apple CarPlay пользователям доступны основные возможности «VK Музыки». На экране в своем автомобиле они могут видеть четыре раздела: «Главная», «Моя Музыка», «Книги и шоу», «Скачанное». На «Главной» отображаются рекомендации «VK Микс», недавно прослушанные композиции и блок «Какой сейчас вайб».

Интерфейс «VK Музыки» адаптирован под автомобильную систему и комфортное прослушивание треков во время вождения. Для удобной навигации дизайн плеера также адаптирован под Apple CarPlay, в нем же расположены кнопки быстрого доступа. После запуска «VK Музыка» продолжит работу над функциональностью приложения, в том числе опираясь на обратную связь пользователей Apple CarPlay.

В 2024 г. VK вышла на рынок сервисов, предварительно устанавливаемых в мультимедийные системы автопроизводителей. В компании рассчитывают, что в 2025 г. сервисы VK будут предустановлены более чем в 20 новых моделях автомобилей различных брендов.