«Яндекс Фабрика» выходит к онлайн-ритейлерам и на маркетплейсы

«Яндекс Фабрика», производственное направление «Яндекса», расширяет каналы продаж. Товары «Фабрики» впервые появились на Lamoda. Также бренды доступны покупателям Ozon и Wildberries, и в интернет-магазинах «ВсеИнструменты.ру» и «Сантехника-Онлайн». В будущем «Фабрика» рассматривает выход и на другие онлайн-площадки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С 2021 г. команда развивала ассортимент собственных брендов «Яндекс Маркета», и маркетплейс был единственным каналом продаж. Осенью 2024 г. «Фабрика» выделилась в самостоятельное бизнес-направление, которое продолжает создавать товары под уже существующими и новыми брендами. Выход на другие площадки позволит «Фабрике» расширить каналы дистрибуции и познакомить со своей продукцией новую аудиторию.

На Lamoda уже появилась одежда от бренда Muted — футболки, лонгсливы и др. Позднее ассортимент пополнят детские товары от бренда Junion и товары для дома от Pragma — например, постельное белье, одеяла и подушки. Магазин «Фабрики» на Ozon и Wildberries представлен, в том числе, брендами техники для дома Tuvio, электроникой Lunnen, аксессуарами Commo, электроинструментами Nocord и др.

Всего в ассортименте «Фабрики» на текущий момент 10 брендов, и порядка 3 тыс. товаров в разных категориях. При этом только за 2024 г. ассортимент расширился в четыре раза, а многие товары уже стали лидерами в своих категориях на «Яндекс Маркете». Общие продажи товаров «Фабрики» по итогам 2024 г. на маркетплейсе выросли в 10 раз по сравнению с 2023 г.