«Яндекс Лавка» добавила доставку из партнерских зоомагазинов

«Яндекс Лавка» продолжает развивать новые пользовательские сценарии – успешно протестированы доставка из аптек, на очереди – зоомагазины. С 26 марта доставка из зоомагазинов будет доступна по всей Москве и еще в пяти регионах – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде. В таких сценариях курьер заезжает по пути из даркстора к клиенту в магазины-партнеры сервиса. Курьер сначала забирает товары из даркстора, а затем заезжает за лекарствами, например, в аптеку – и привозит все вместе. Ценность такого сценария для пользователей в том, что клиент в привычном интерфейсе получает в два-три раза больше товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пилотный запуск проводился на доставке из аптек. За пять месяцев сценарий с заездом в аптеку показал себя успешно – количество таких заказов и оборот выросли в 2,5 раза, проект был масштабирован на всю географию «Лавки». Теперь подключены зоомагазины, и клиенты «Лавки» смогут заказывать и лекарства, и зоотовары одновременно, «одной корзиной». Партнерами стали сети «Четыре лапы» и «Бетховен». Клиенты смогут выбирать из пяти тыс. товаров сети, в том числе специализированные корма для животных и корма для редких животных. Скорость доставки при этом останется в пределах 15-30 минут.

Доставка позже масштабируется на все города присутствия «Лавки». Кроме того, курьеры «Лавки» могут забрать заказ из ПВЗ (пункты выдачи заказов) «Яндекс Маркета» и привезти продукты из даркстора одновременно.

Чтобы сделать этот сценарий возможным, сервис разработал специальное технологическое решение как для курьера, так и для пользователя. Путь курьера продуман так, что время доставки существенно не увеличивается: заказы обрабатываются приоритетным порядке, курьеры получают заказы вне очереди. Сейчас средний click-to-eat, время от оформления заказа покупателем до его получения, вместе с заказом из аптеки, составляет 23 минуты.