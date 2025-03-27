«Авито» становится оператором финансовой платформы

Банк России принял решение о включении компании группы «Авито» (АО «Авито Финанс») в реестр операторов финансовых платформ (ОФП). Соответствующий документ появился на сайте Банка России 27 марта 2025 г. Данное решение подтверждает соответствие компании всем требованиям законодательства России к ОФП, включая стандарты информационной безопасности, внутреннего контроля и управления рисками. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Статус ОФП позволяет «Авито» предложить пользователям финансовые продукты с привлечением компаний-партнеров — от кредитов до страхования — без необходимости выходить за пределы платформы. Если раньше пользователь изучал предложения по кредитам или рассрочкам на внешних площадках, что занимало дополнительное время и усилия, то теперь финансовые продукты партнеров интегрируются прямо в процесс совершения сделок. Компания планирует развивать полную линейку финансовых сервисов, включая потребительское кредитование, депозитные программы и страховые услуги. Все финансовые операции будут обеспечены строгим соблюдением стандартов безопасности, установленных регулятором.

«Получение статуса оператора финансовой платформы — новый этап в эволюции «Авито». Мы стремимся создать бесшовный клиентский опыт, интегрируя финансовые услуги в сценарии повседневных покупок пользователей. Наш подход базируется на партнерстве с банками и финансовыми организациями: вместе мы предлагаем релевантные решения именно тогда, когда они нужны пользователю — будь то рассрочка для товара или кредит при выборе автомобиля. Сочетание технологий «Авито» и экспертизы партнеров поможет нам развивать «Авито» как платформу, где финансы органично встроены в жизнь пользователей», — сказала Татьяна Жаркова, директор финансовых сервисов «Авито».

«Авито» развивает свою финтех-экспертизу на протяжении нескольких лет, постоянно внедряя технологии и продукты на их основе: собственный платежный инструмент «Кошелек», систему онлайн-бронирования, поддержку платежей через СБП (Систему быстрых платежей). Осенью 2024 г. компания зарегистрировала отдельное юридическое лицо — АО «Авито Финанс» — и приобрела доменные имена, связанные с этим направлением.