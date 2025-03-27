CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Китайский ИИ DeepSeek обошел ChatGPT по популярности в России и стремительно растет в Белоруссии

Китайская нейросеть DeepSeek привлекла свыше 1,3 млн активных пользователей в России, что на 15% превышает показатели ChatGPT в январе 2025 г. Об этом свидетельствует статистика посещаемости официального сайта сервиса, которая фиксирует более 738 тыс. уникальных посетителей из России всего за одну неделю. Об этом CNews сообщили представители HostFly.by.

В Белоруссии число активных пользователей китайской разработки уже достигло 80 тыс. человек в неделю, и эта цифра продолжает расти. Эксперты связывают такую динамику с техническими преимуществами китайских систем, более эффективной работой с кириллическим контентом и отсутствием региональных ограничений.

«Мы наблюдаем формирование совершенно нового технологического тренда, который существенно меняет ландшафт рынка искусственного интеллекта в нашем регионе, — сказала Инна Саванович, директор по маркетингу белорусского хостинг-провайдера HostFly.by. — Доминирование западных разработок уже не выглядит таким однозначным. Китайские нейросети развиваются стремительными темпами и предлагают функционал, который во многих аспектах превосходит западные аналоги».

Анализ отзывов пользователей в профильных сообществах показывает, что россияне и белорусы отмечают более высокую точность генерации специализированного контента и лучшее понимание культурного контекста у китайских разработок. Также значительным преимуществом является возможность обработки больших объемов текста — до 200 тыс. токенов против 16-32 тыс. у западных аналогов.

«Китайские разработки в сфере ИИ создавались с учетом иных принципов работы с большими объемами данных, — отметила Елена Ашарапова, эксперт по нейросетям и AI-Director с сертификацией AI University. — Это объясняет, почему такие системы как DeepSeek способны предлагать более релевантные решения для определенных задач, особенно связанных с обработкой контента на русском языке».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

«Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360»

Арестованы создатели банковского трояна «Мамонт», терроризировавшего жителей России и СНГ

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

МВД предупреждает о новом ИТ-обмане. Мошенники обещают подарить технику и отбирают деньги

Выручка российского производителя средств связи для Байконура и АЭС достигла 6 миллиардов

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153