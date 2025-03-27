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«МегаФон» пришел в деревни и поселки Ленинградской области

На цифровой карте «МегаФона» засветились новые населенные пункты. Теперь местным жителям еще шести деревень и поселков Ленинградской области доступен быстрый интернет и современная голосовая связь. Специалисты оператора запустили устойчивый LTE-сигнал в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» УЦН 2.0.

Воспользоваться скоростным интернетом и голосовой связью оператора теперь могут жители Бокситогороского, Выборгского, Подпорожского, Тихвинского и Кингисеппского районов Ленинградской области, а именно поселков Великое, Неппово и Царицыно озеро, а также деревень Журавлево, Кипрушино и Дуброво.

Сельчанам стали в полной мере доступны современные цифровые сервисы: госуслуги в электронном формате, общение в соцсетях и мессенджерах, просмотр видеоконтента. Ученики и родители школьников могут пользоваться образовательными онлайн‑платформами, а сотрудники местных фельдшерско‑акушерских пунктов — оперативно консультировать пациентов.

«Мы активно участвуем в федеральном проекте "Устранение цифрового неравенства" в Ленинградской области, чтобы современные цифровые услуги были доступны всем жителям вне зависимости от места их проживания. В предыдущие годы мы уже запустили голосовую связь и интернет в более чем 150 поселениях области. В общей сложности мобильную связь и быстрый интернет от МегаФона получили свыше 50 тыс. человек», — сказал директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Максим Токаренко.

Результаты проведённых мероприятий напрямую отразились на объёмах дата‑трафика и минут разговоров в локациях. Так местные жители израсходовали более 10 ТБ и проговорили более 1100 часов за последние два месяца. Самыми разговорчивыми оказались жители поселка Царицыно озеро, а более интернет-активными стали жители поселка Неппово.

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