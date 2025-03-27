CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС улучшила мобильную связь рядом с памятником пазырыкской культуры скифов

МТС обновила покрытие мобильной связи в селе Балыктуюль Республики Алтай. Специалисты добавили новый диапазон LTE. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Преимущество нового диапазона LTE в большой емкости — это значит, что у каждого абонента даже при большом количестве подключенных устройств интернет будет работать стабильно и без потери скорости. Это актуально в преддверии туристического сезона, когда нагрузка на сеть будет выше.

Балыктуюль — небольшой населенный пункт, но интересный для гостей Республики. Здесь проходит грунтовая дорога, ведущая на перевал Кату-Ярык и далее в Чулышманскую долину. Есть, что посмотреть и в самом селе: здесь протекает река Балыктуюль — правый приток Большого Улагана. Также в селе расположена церковь конца 19 века, а в трех километрах от Балыктуюля находится памятник пазырыкской культуры скифов.

«Для многих туристов сегодня важно оставаться на связи и онлайн даже на отдыхе. Это позволяет им быть в контакте с родными или сразу же делиться фотографиями в социальных сетях. Мы постоянно продолжаем работу по улучшению нашей связи, чтобы гости региона отдыхали с комфортом и не чувствовали себя отрезанными от мира, а жители Республики, как в районах центрах, так и в небольших селах были обеспечены всеми цифровыми благами», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

«Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360»

Арестованы создатели банковского трояна «Мамонт», терроризировавшего жителей России и СНГ

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

МВД предупреждает о новом ИТ-обмане. Мошенники обещают подарить технику и отбирают деньги

Выручка российского производителя средств связи для Байконура и АЭС достигла 6 миллиардов

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153