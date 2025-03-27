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Обновления единой рекламной платформы e-com и ridetech сервисов «Яндекса»: новые места для баннеров в «Маркете» и расширенная статистика

«Яндекс Маркет» добавил новые места для внешних рекламодателей, чтобы покупатели могли заметить их предложения не только на главной странице или после покупки, но и в момент выбора товаров. Теперь партнеры смогут добавить в рекомендательную ленту горизонтальные и вертикальные баннеры. Также рекламодатели могут размещать в ленте видеорекламу в горизонтальном формате. Раньше сделать это могли только продавцы и производители, которые торгуют на маркетплейсе. Перейти на сайт партнера можно, нажав на баннер. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый вид баннеров появился и у продавцов и производителей, торгующих на «Яндекс Маркете»: теперь они могут размещать рекламу под поисковой строкой. Когда пользователь нажмёт на неё, он увидит баннер от продавца. Реклама исчезнет, как только пользователь начнёт вводить что-нибудь в поле поиска.

В сентябре прошлого года в «Яндексе» появилась единая рекламная платформа e-com и ridetech сервисов. С ее помощью партнеры могут размещать рекламу сразу на нескольких площадках: на «Маркете», в «Лавке», «Еде», «Деливери» и Go. Теперь рекламодатели могут посмотреть детализированный сводный отчет сразу по нескольким сервисам в новой вкладке в своем личном кабинете. Там они могут найти информацию о показах, кликах, охватах и целевых действиях и оценить эффективность рекламы на каждой площадке. Так рекламодатели смогут сэкономить время на анализе результатов и понять, как улучшить кампанию.

Продавцам и производителям также стала доступна подробная статистика о заказах, которые они получили с помощью баннеров. Например, они могут отслеживать количество добавлений в корзину, число и стоимость заказанных товаров, долю рекламных расходов и многое другое. Это поможет им оценить эффективность рекламных кампаний и оптимизировать их настройки под свои цели.

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