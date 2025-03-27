Paygine: какие платежные модели удержат аудиторию маркетплейсов

Банк России продолжает ужесточать регулирование потребительского кредитования, и как следствие, банки все чаще отказывают в кредитных продуктах клиентам с низким уровнем дохода и высокой закредитованностью. В 2025 г. число выдач кредитных карт в России сократилось вдвое в годовом отношении. Меняется и финансовое поведение россиян: с учетом высоких ставок по банковским вкладам и накопительным счетам выгоднее копить, чем тратить. В этих условиях e-commerce ищет новые инструменты для удержания аудитории.

В условиях снижения покупательской способности на первое место выходят маркетинговые инструменты — промо-акции, скидки, точно таргетированная реклама, программы лояльности, сезонные рекламные кампании, дизайн онлайн-витрин и предложение клиентам более мелких покупок «незаметных» для кошелька. Но и способ оплаты будет играть важную роль в успешности маркетплейсов, уверены разработчики Method. Принцип «покупка в один клик» уже давно реализуется в платежных инструментах онлайн-маркетов, но сейчас он приобретает принципиальное значение. Об этом CNews сообщили представители Paygine.

«Российский e-commerce уже освоил бесшовную продажу, где клиентский путь сокращен до минимума, — сказал Роман Тихонов, директор по продуктам финтех-компании Paygine. — Платежный инструмент позволяет не вводить данные банковской карты каждый раз, а нажать на кнопку «оформить заказ» и сразу провести оплату. Задача разработчиков — сделать процесс покупки буквально «невидимым», когда после подтверждения оплаты деньги просто списываются со счета, а маркетплейс сразу переводит клиента в приятное ожидание доставки и переключает внимание со списания средств на другие привлекательные товары. Мы в Paygine работаем еще и над максимальной безопасностью этого процесса, чтобы каждая трансакция пользователя была защищена».

Собственные внутренние системы расчетов маркетплейсов также будут приобретать популярность, пока магазины предлагают клиентам скидку при оплате через них. Современные пэй-формы также интегрируют в себя внутренние кошельки торговых платформ и влияют на потребительскую лояльность. Не всем торговым площадкам доступна разработка такого финансового инструмента, уточняют в Paygine, но небольшим игрокам e-commerce будет достаточно существующих финтех-продуктов. Они включают в себя платежные сценарии оплаты через СБП, сохраненные клиентом банковские карты, платежные системы «Яндекс Pay», «МИР Pay», МТС Pay, SberPay и BNPL-сервисы.

Акцент на платеж долями — еще одна стратегия, которая поможет маркетплейсам сохранить продажи в усложненных условиях выдачи кредитов населению. Сервис Buy Now Pay Later («покупай сейчас, плати позже») позволяет покупать одежду, обувь, косметику, бытовую технику, оплачивать обучение и путешествия. Пользователей привлекает возможность растянуть платеж на четыре равные части, а также не платить проценты (они начисляются только в случае просрочки платежа). Кроме того, одобрение платежа долями не зависит от кредитной истории покупателя и не влияет на нее.

«Все больше наших клиентов внедряют в систему платежных инструментов сервис BNPL, потому что это повышает шансы на покупку в магазине, — отметил Роман Тихонов. — Российский потребитель постепенно распробовал платежи долями, убедился в его безопасности и удобстве и теперь ожидает увидеть такую услугу в каждом онлайн-магазине. При всех финансовых рисках BNPL, инструмент становится стандартом качественного платежного сценария».

В условиях ужесточения потребительского кредитования рынок e-commerce может вырасти за счет предложения клиентам сервисов оплаты товаров и услуг долями, сокращения клиентского пути и акцента на мелких покупках, которые не сказываются на бюджете и не требуют больших финансовых вложений.