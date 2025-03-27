По данным «Монк Диджитал Лаб», Mos.Hub может стать достойной заменой GitHub на российском ИТ-рынке

Компания «Монк Диджитал Лаб», специализирующаяся на услугах по ИТ-мониторингу и являющаяся членом ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) провела исследование, направленное на изучение и анализ возможностей отечественных репозиториев кода. Целью исследования было выявление российских площадок, которые за счет своего функционала могли бы стать достойной заменой иностранной платформы GitHub для российских разработчиков. В рамках исследования были проанализированы возможности таких отечественных репозиториев кода, как Mos.Hub, GitFlic, GitVerse и ряда других. В результате анализа эксперты Монк Диджитал Лаб пришли к выводу, что платформа Mos.Hub в будущем может стать полноценной заменой GitHub для участников российского ИТ-рынка. Об этом CNews сообщили представители «Монк Диджитал Лаб».

Облачное хранилище репозиториев Mos.Hub было создано Правительством Москвы в 2023 г. в рамках программы импортозамещения. Платформа позиционируется как аналог GitHub для российских разработчиков и предлагает хранение, совместную разработку и контроль версий, базируясь на знакомом всем стандарте Git. Платформа работает на базе GitLab CE, а в 2024 г. были добавлены сервисы Mos.Track (управление задачами) и Mos.Wiki (документация), что упрощает весь цикл разработки. Преимуществом продукта является сохранение концепции Open Source: можно выкладывать публичные репозитории без ограничений, а доступный API повышает возможности интеграции. Все данные хранятся в московском дата-центре, что снижает санкционные и юридические риски для российских компаний.

Специалисты «Монк Диджитал Лаб» протестировали Mos.Hub на примере нескольких собственных библиотек, предназначенных для решения задач в образовательных и контент-проектах. В результате пилотного использования эксперты выявили ряд преимуществ платформы. Прежде всего, было зафиксировано удобство совместной работы. Сервис Mos.Track позволил эффективно распределять задачи и контролировать процесс. Также эксперты отметили быстрый старт и знакомый интерфейс. Благодаря GitLab-составляющей большинство сотрудников сразу освоились в системе. Еще одним достоинством платформы является надежность хранения. Код и документация физически расположены в ЦОДе на территории России, что обеспечивает уверенность в доступности и безопасности.

По результатам использования платформы эксперты «Монк Диджитал Лаб» убедились, что Mos.Hub является современным репозиторием, который соответствуем самым высоким требованиям. Можно уверенно говорить о равенстве Mos.Hub с зарубежными площадками. Наличие стандартных инструментов Git, гибкой системы ветвления, трекера задач и вики делает Mos.Hub полноценной альтернативой GitHub. По итогам исследования Mos.Hub показал наиболее высокий потенциал именно для проектов, связанных с государственными и образовательными задачами.

«Монк Диджитал Лаб» планирует активно использовать Mos.Hub в будущем для решения бизнес-задач. Компания продолжит публикацию собственных open source-проектов и контент-паков, чтобы сделать их доступными для всего российского ИT-сообщества. Также компания планирует использовать API Mos.Hub для встраивания платформы в существующие CI/CD-пайплайны и разработки дополнительных инструментов поверх нее. Команда «Монк Диджитал Лаб» намерена вносить предложения по улучшению Mos.Hub, в том числе по упрощению процедуры авторизации (через Mos ID), чтобы еще больше разработчиков могли беспрепятственно подключиться к платформе.

Что касается других платформ, которые были проанализированы экспертами «Монк Диджитал Лаб», то их функциональность также была на достаточно высоком уровне, однако некоторые моменты вызвали критику специалистов. Если говорить про инновационные разработки GitFlic и GitVerse, то это коммерческие платформы, которые не очень сильно распространены в государственной и образовательной сферах. Данные сервисы используются в основном в бизнес-проектах, что делает область их применения довольно ограниченной. Кроме того, очень высоки риски, что эти платформы могут быть закрыты в коммерческих интересах. Стоит отметить, что исходный код GitFlic и GitVerse не опубликован. Пока не произошло негативных инцидентов, но прозрачности у этих сервисов меньше, чем у полностью open-source решений. Есть и мелкие замечания: экспертов смущает необходимость использования телефона при регистрации на GitVerse, а также ограничение по возрасту 18+ на GitFlic.

«Наше исследование показало, что Mos.Hub уже сегодня способен стать реальным конкурентом GitHub для российских разработчиков. Мы провели пилот и убедились, что сервис предлагает все ключевые возможности для командной работы, а главное — обеспечивает хранение данных в отечественной юрисдикции. Создание платформы Mos.Hub имеет большое значение для развития российского ИТ-рынка и поддержки российского ИТ-сообщества. Государственная инициатива стимулирует локальную экосистему open source, что важно для долгосрочной устойчивости отечественных компаний», — сказал Николай Ганюшкин, управляющий партнер «Монк Диджитал Лаб».