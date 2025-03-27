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Умные колонки «VK Капсула» теперь могут воспроизводить звук из «VK Видео»

Чтобы колонка «VK Капсула» включила аудиодорожку из видео, достаточно произнести название или имя автора. «Маруся» найдет ролик в сервисе «VK Видео» и воспроизведет его. Об этом CNews сообщили представители VK.

Владельцы умных колонок «VK Капсула» смогут слушать любимые шоу, подкасты, лекции из «VK Видео» с отличным звуком — «Маруся» научилась воспроизводить аудиодорожки из видео. Если раньше, занимаясь готовкой, видео можно было воспроизводить с телефона, то теперь — с колонки с мощным объемным звучанием. Для прослушивания нужно произнести название ролика или имя его автора, чтобы «Маруся» нашла ролик в «VK Видео». Достаточно сказать: «Маруся, включи пятый эпизод Натальной Карты в ВК Видео», и он воспроизведется. Функция уже доступна на «VK Капсуле Про», «VK Капсуле» и «VK Капсуле Мини».

С новой опцией потребление контента можно совмещать с работой по дому, готовкой или тренировками. Например, можно слушать рецепт из «VK Видео» или любимый подкаст в процессе приготовления нового блюда.

«Все эти годы мы развивали возможности умных колонок с «Марусей» и искали новые точки соприкосновения с сервисами VK. И сегодня мы рады поделиться отличной новостью — теперь «VK Видео» стало еще ближе! Вы можете слушать аудиодорожку из видео прямо на колонке. Интервью, лекции, подкасты, а может, и стрим любимого блогера — выбирайте, что интересно вам, и наслаждайтесь в удобном формате», — сказал Виктор Колышев, продуктовый руководитель умной колонки «VK Капсула».

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