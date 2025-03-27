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В «Яндекс Путешествиях» появились чаты с арендодателями и отельерами

«Яндекс Путешествия» запустили чаты. В них могут общаться друг с другом путешественники и представители объектов размещения — отелей и квартир. Для, тех кто отправляется в поездку, чат — это удобный способ уточнить детали. Например, узнать, получится ли добавить в номер еще одну кровать или заселиться поздно вечером. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Принимающая сторона может использовать чат для рассылки инструкций и подсказок — скажем, как найти отель или как заселиться в квартиру. Прямое общение с будущими гостями поможет создать приятное впечатление об объекте размещения и повысить лояльность. Для удобства в каждом чате есть информация о бронировании.

Путешественникам чаты доступны в приложении «Яндекс Путешествий», а отельерам и арендодателям — на платформе «Экстранет». Чат появится в приложении сразу после оформления бронирования и будет работать как во время поездки, так и в течение еще двух недель после выезда из отеля или квартиры.

Сейчас через чат можно связаться с частью отелей и апартаментов, представленных на «Яндекс Путешествиях». В будущем количество объектов, для которых доступен такой вид связи, увеличится. В отель или апартаменты также можно позвонить — многие объекты указывают контактный телефон в своей карточке. Данные переписок хранятся в зашифрованном виде и надежно защищены благодаря двухфакторной аутентификации.

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