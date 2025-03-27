Wildberries внедряет обязательное указание IMEI для смартфонов

С мая 2025 г. Wildberries вводит новое правило по обязательному указанию IMEI для смартфонов, продаваемых на платформе. Такой подход позволит точно установить, когда было произведено устройство, и подтвердить, что оно соответствует заявленным характеристикам. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Сначала это правило начнет действовать для смартфонов, которые продаются со склада продавца. Проверка кода будет производиться на этапе приемки товара для его отправки в пункт выдачи. Если продавец укажет некорректный код или забудет его прописать, то такой товар не будет допущен к продаже.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый покупатель был уверен в качестве товаров, представленных на нашей платформе. Особенно это важно при покупке такой дорогостоящей продукции, как техника и электроника. Улучшение системы защиты — важный шаг к тому, чтобы покупки на Wildberries были не только удобными, но и максимально безопасными. В будущем мы планируем обязательно расширить категории, в которых необходимо указывать IMEI и другие уникальные идентификаторы для дорогостоящей электроники», — отметила директор департамента по клиентскому опыту и сервису объединенной компании Wildberries и Russ Анна Аверина.

Постепенное введение обязательного указания IMEI для товаров стало еще одним шагом маркетплейса в рамках стратегии по усилению контроля подлинности и уникальности продукции на платформе.

Wildberries уже использует для этого ряд дополнительных инструментов. К примеру, на платформе работает отметка «Оригинал» и соответствующий фильтр в поиске и каталоге.

Также на Wildberries действует сервис для правообладателей «Цифровой арбитраж». Он позволяет владельцам брендов и их представителям напрямую связываться с продавцами и проверять документы на товар. Если у продавца их нет, маркетплейс скрывает такие товары с онлайн-витрины.

Недавно компания запустила еще один инструмент для развития и защиты брендов правообладателями — сервис «Бренды». Он уже доступен продавцам платформы в их личных кабинетах. Новый механизм позволит официальным представителям торговых марок подтвердить свои права на бренд, усилить контроль над представленностью продукции на маркетплейсе, а также предоставит новые инструменты продвижения, узнаваемости и выделения своего товара.