Загрузка приложений и игр в RuStore стала на четверть быстрее

Магазин приложений RuStore оптимизировал процесс скачивания приложений и ускорил их загрузку на 24%. Алгоритм многопотоковой загрузки сокращает риски потери соединения, а сжатие файлов уменьшает объем скачиваемых данных на 22%. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«Мы сделали скачивание приложений и игр из нашего 60 тысю каталога быстрее и удобнее. Теперь при использовании мобильной сети установка в среднем занимает 15 секунд. Вместе с технологией дополнительного архивирования установочного файла пользователи смогут экономить интернет-трафик при загрузке и быстрее получать контент», — отметил технический директор RuStore Артем Анин.

Дополнительные возможности оптимизации загрузки приложений есть и у разработчиков. В RuStore доступен формат Android App Bundle (AAB), который сокращает размер приложений и ускоряет их загрузку. Вместо полного архива пользователи скачивают только нужные для устройства компоненты. Благодаря этому уменьшается «вес» приложений, повышается стабильность работы и ускоряется их загрузка, в среднем, на 25%.