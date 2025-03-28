От классики до современных байков: «Авто.ру» собрал все мотоциклы в одном каталоге

В преддверии начала нового сезона двухколесной техники «Авто.ру» представляет новый инструмент, который будет полезен как существующим поклонникам мотоциклов, так и тем, кто только начинает интересоваться этой темой. Команда сервиса собрала в одном месте 347 марок, объединяющих более 3165 моделей мототехники, что может претендовать на статус одной из самых полных справочных баз в этой категории. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Карточка модели содержит технические характеристики, описание, сведения о предыдущих поколениях и фотографии. Как и в автомобильном каталоге, в мотоциклетном можно найти отзывы реальных владельцев конкретных моделей, что позволяет узнать о нюансах эксплуатации и делает процесс выбора более прозрачным.

«Количество мотолюбителей в нашей стране с каждым годом увеличивается. Данные показывают, что все больше людей обучаются управлению двухколесной техникой. Поэтому мы стремились создать не просто каталог, а полноценную экосистему для всех любителей мотоциклов. Наша цель — предоставить пользователям максимально удобный инструмент для поиска и изучения мототехники. В дальнейшем за счет расширения функционала он может стать центром притяжения для мотосообщества», — сказала Ксения Зарецкая, руководитель «Авто.ру».

Интерфейс поиска позволяет пользователям фильтровать мотоциклы по 21 критерию, включая дорожные, классические и круизерные модели. Дополнительные параметры фильтрации охватывают технические характеристики: мощность, число тактов, тип двигателя и количество цилиндров, привод, страну-производителя.