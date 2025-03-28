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Сайты с качественным контентом смогут получать больше трафика после обновления алгоритмов в поиске «Яндекса»

«Яндекс» работает над совершенствованием технологии определения качественного контента в поиске. За последний месяц было внедрено несколько изменений, которые уже принесли положительные результаты: количество источников с некачественным контентом на первой странице результатов выдачи сократилось в несколько раз. При этом точность определения низкокачественных документов, включая те, что были созданы с помощью ИИ, возросла до 99%.

В рамках подготовки обновления инженеры обновили алгоритмы и расширили набор сигналов, влияющих на ранжирование в результатах поиска. Для этого также использовались ситуации из обращений пользователей, оптимизаторов, маркетологов и владельцев бизнеса. Такое обновление является частью масштабной работы по улучшению качества поиска, направленной на то, чтобы пользователи могли быстро и точно решать свои задачи. Планируется, что в ближайшие месяцы продолжится дальнейшее поэтапное обновление технологии.

Этот подход стал особенно актуальным из-за растущего объема информации и ускорения производства контента, в том числе с помощью ИИ и низкого качества. Хотя такой контент может содержать необходимые ключевые слова и формально соответствовать запросу, он не несет ценности для пользователя.

Владельцы сайтов, которые пытаются злоупотреблять доверием пользователей, например, используя домены закрытых организаций для размещения некачественного контента, могут заметить снижение своих позиций. При этом само по себе использование нейросетей не является негативным фактором, если публикуемый контент — качественный, проверен экспертом, не вводит пользователя в заблуждение и действительно помогает ему решить свой вопрос.

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