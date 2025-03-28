CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries упростит работу продавцов с автоакциями

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) внедрит изменения в механизм автоакций, которые позволят продавцам более гибко управлять своей стратегией продаж и удобнее контролировать участие своих товаров в автоакциях. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

С 9 апреля 2025 г. у продавцов появится возможность бессрочно отказаться от участия в автоакциях. Для этого продавцам нужно будет воспользоваться функцией блокировки участия товаров в акциях, которую компания запустила в сентябре 2024 г.

Ранее блокировка действовала 30 дней, после чего настройки необходимо было обновить. Теперь при установке блокировки можно будет выбрать срок ее действия — 7 дней, 30 дней или бессрочно.

Если продавец выберет бессрочную блокировку, система не будет автоматически применять скидки по автоакциям к этим товарам до тех пор, пока сам продавец не снимет ограничение.

Указанное изменение позволит продавцам ограничить участие отдельной продукции или всех своих товаров в акционных предложениях, если они считают, что это не соответствует их стратегии продаж.

При этом возможность вручную участвовать в акциях по-прежнему сохраняется — если условия окажутся выгодными, продавец сможет подключиться к акции в любой момент.

Эти изменения будут внесены с 9 апреля 2025 г. в соответствии с ранее выданным предупреждением ФАС России.

О соответствующих изменениях продавцы будет дополнительно уведомлены, как только новый функционал станет им доступен.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суд не может вынести приговор создателю Chronopay. Судье поступили угрозы

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Хакеры из дерзкой группировки Hellсat стали жертвами собственных троянов-инфостилеров

Европа собралась ввести налог на обновления iPhone

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

«Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360»

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153