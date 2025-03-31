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Все школьники страны проверят знания по информатике в «Яндексе»

«Яндекс Учебник» проведет диагностику по информатике для школьников 5–11 классов и студентов СПО с 31 марта по 30 апреля 2025 г. В ходе диагностики учителя оценят уровень цифровой грамотности учащихся, а также знания теоретических основ информатики, алгоритмов и программирования. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Диагностика проходит в режиме тестирования. Ответы на вопросы занимают не более 45 минут. Проверку можно провести во время урока или выдать задание на дом. Вопросы теста составлены отдельно для каждого года обучения и учитывают уровень погружения учеников в предмет.

«Мы стремились создать диагностику удобной для учителей. Сделали вход на платформу простым и понятным, настроили автоматическую выдачу проверочных заданий. Сейчас школьники видят их в личном кабинете, как только учитель заводит класс и добавляет в него учеников. В результате 70% учителей сегодня отмечают, что содержание и формат диагностики помогают решать стоящие перед ними задачи. Мы продолжим и дальше развивать этот инструмент проверки знаний. В ближайшем будущем сделаем отчеты по результатам диагностики еще более информативными и организуем поддержку для учителей, которые впервые участвуют в активности», — отметил Дмитрий Кононов, руководитель региональных проектов платформы.

Итоги проверки знаний «Яндекс Учебник» представит в аналитическом отчете по классу в целом и каждому школьнику в отдельности. Промежуточные отчеты учителя увидят на платформе дважды за время проведения проверки знаний, а финальный отчет и правильные ответы — только после окончания диагностики. Это обеспечит честность проверки и не допустит передачи ответов другим участникам.

Результаты диагностики помогут учителю определить сильные стороны, выявить пробелы в знаниях каждого ученика и скорректировать его образовательный путь. В прошлых диагностиках лучше всего школьники справляются с разделом «Цифровая грамотность», а самые трудные темы для них — это «Программирование на Python» и «Условные вычисления в электронных таблицах». Благодаря диагностике каждый педагог сравнит результаты своего класса с данными по стране.

Учителя, которые ранее не работали с платформой, смогут записаться на онлайн-консультацию и разобрать итоги проверки вместе с методистами «Яндекс Учебника».

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