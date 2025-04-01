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Банк «Русский Стандарт»: доля онлайн-чатов с активным использованием языка символов выросла до 18%

«Русский Стандарт» изучил особенности использования россиянами языка эмодзи в чатах онлайн-сервисов банка. Чаще всего с января по март 2025 г. в них встречался символ («класс»). Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Легкий и понятный каждому язык символов – неотъемлемая часть современного онлайн-общения. Как показывает ежегодная статистика, в чатах онлайн-сервисов банка «Русский Стандарт» неуклонно растет доля диалогов клиентов, где они особенно активно используют эмодзи. Так, только по итогам I квартала 2025 г. этот показатель вырос до 18% с 15% годом ранее.

Согласно статистике банка, топ-5 самых часто встречающихся символов при онлайн-общении клиента с банком в I квартале 2025 г выглядит следующим образом: «класс»; «прошу» / «спасибо»; «улыбка»; «ок»; «рукопожатие».

Женщины, как выяснилось – лидеры по числу диалогов с активным использованием языка идеограмм в первом квартале текущего года. На них приходится 54% таких диалогов, а на мужчин оставшиеся 46%.

Сами сотрудники банка все чаще используют язык символов в общении с клиентами, а также чат-бот в онлайн-сервисах «Русского Стандарта». В числе основных преимуществ эмодзи – упрощение общения благодаря использованию инструмента невербального общения.

Методология: в рамках исследования были изучены самые популярные эмодзи, которые чаще всего использовали клиенты при общении онлайн-сервисах банка «Русский Стандарт» с января по март 2024 и 2025 гг.

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