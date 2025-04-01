CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Интернет-ПО
|

«Яндекс Браузер»: чаще всего пользователи используют пересказ видео для инструкций и лекций

С начала 2025 г. встроенные в «Яндекс Браузер» нейросети более 20 млн раз помогли пользователям быстро узнать, о чем говорится в видео. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Аналитики сервиса изучили, пересказы каких видеороликов оказались самыми популярными. По данным сервиса, каждое пятое видео, которое пересказывают с помощью «Браузера» — это видеоинструкции. Чаще всего такие пересказы читают на мобильных устройствах: на них приходится четверть всех пересказов. С компьютеров пересказы инструкций читают реже — 15,5% от всех пересказов.

Пересказы видео помогают быстро понять, есть ли в ролике решение нужного вопроса. В случае с инструкциями пересказ может быть полезен, когда у пользователя нет возможности посмотреть видео целиком.

Второй по популярности категорией стали записи лекций — на них приходится 10,2% всех пересказов. Пользователи читают пересказ лекций одинаково часто с мобильных устройств и с компьютеров. При этом в версии «Браузера» для компьютеров заметно чаще пересказывают видео с геймплеем игр. На такие ролики приходится 11,5% всех пересказов на компьютерах, а в мобильной версии показатель составляет 7,5%.

Пересказ видео доступен в «Яндекс Браузере» по нажатию кнопки «Пересказать», которая появляется в видеоплеере и на обложках роликов. Она позволяет быстро узнать, о чем рассказывает видео, и перейти к нужному фрагменту. Пользователь может нажать на текст пересказа, чтобы перемотать ролик до интересующего момента.

За 2024 г. пользователи создали в «Яндекс Браузере» 93 млн пересказов. Функция доступна для видео на YouTube, «ВКонтакте», в «Дзене» и на Rutube.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором

Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции

В России работают над механизмом изъятия биткоинов в пользу государства

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153