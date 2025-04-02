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Selectel запустил в облаке готовый кластер для OpenSearch

Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, запустил «Облако Selectel» для OpenSearch в рамках своего сервиса «Облачные базы данных». Новая услуга поможет быстро найти, проиндексировать и проанализировать данные, события или метрики без ограничений в масштабируемости. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

OpenSearch предлагает различные возможности, включая поддержку морфологического анализа и сложных поисковых запросов. Помимо поиска, можно анализировать логи и визуализировать данные с помощью OpenSearch Dashboards, создавая наглядные таблицы и графики. Благодаря open source модели и системе плагинов OpenSearch можно адаптировать под различные бизнес-задачи.

В рамках управляемого сервиса OpenSearch клиенты получат готовый к работе кластер OpenSearch, где Selectel берет на себя настройку, обслуживание и оптимизацию производительности инфраструктуры, масштабирование, репликацию и обеспечение отказоустойчивости. Также предоставляются возможности мониторинга и бесплатные бэкапы, а хранение данных соответствует требованиям информационной безопасности, включая ФСТЭК №21, 152-ФЗ, ГОСТ 57580, PCI DSS и других стандартов. Кластер OpenSearch можно развернуть в том числе на высокопроизводительном оборудовании для работы с СУБД уровня enterprise-проектов. Дополнительно предусмотрена интеграция с другими сервисами Selectel.

«‎Selectel занимает лидирующие позиции среди российских провайдеров DBaaS, и мы продолжаем активно развивать это направление. Например, запустили базы данных на выделенном облачном сервере для работы с масштабными высоконагруженными проектами и реализовали отказоустойчивость от двух нод. Кроме этого, мы расширяем линейку поддерживаемых СУБД, и OpenSearch — одно из таких обновлений. Новый сервис поможет в работе DevOps- и SRE-инженеров, дата-аналитиков и разработчиков, а команда Selectel возьмет на себя вопросы поддержки ИТ-инфраструктуры: настройку и обслуживание, оптимизацию производительности и подключение бэкапов», — отметил Александр Гришин, руководитель по развитию продуктов хранения данных Selectel.

OpenSearch — это open source система поисковых и аналитических инструментов, которая позволяет индексировать и анализировать большие объемы данных в режиме реального времени. OpenSearch сохраняет совместимость с API Elasticsearch, но при этом остается полностью открытым и свободным для использования. В систему включены: движок хранения и поиска, веб‑интерфейс, среда визуализации данных OpenSearch Dashboards, а также дополнения, которые ранее поставлялись в продукте Open Distro for Elasticsearch.

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