Молоко – в лидерах: за три месяца в приложении «Честный Знак» россияне проверили товары этой категории почти 5 млн раз

По итогам первых трех месяцев 2025 г. молочная продукция остается самой проверяемой в приложении «Честный Знак». С января по март 2025 г. пользователи отсканировали товары категории почти 5 млн раз, а самым сканируемым месяцем стал февраль 2025 г. Прирост по отношению к январю 2025 г. составил 12,5%. Об этом CNews сообщили представители «Честный Знак».

«Функционал приложения «Честный Знак» постоянно расширяется – теперь это не просто инструмент проверки легальности товара, а полноценный помощник потребителя. Приложение позволяет узнать, где произведена продукция и проверить срок ее годности, с недавних пор в нем можно сравнивать цены и бронировать лекарства в аптеке, получать награды за сканирования и знакомиться с интересными фактами о той или иной продукции. Это социально значимый сервис, доступный каждому», – сказали представители ЦРПТ, оператора государственной системы маркировки.

В топ популярных категорий также вошли товары легкой промышленности (одежда, текстиль и др.) с числом сканирований в 4,5 млн за три месяца. Рост в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. составил 38,5%. А вот в марте 2025 г. по отношению к последнему месяцу зимы наблюдается снижение на 22,2%.

Тройку лидеров замыкает табачная продукция – 2,87 млн сканирований. Эта категория показала самый стремительный рост: в январе 2025 г. – 586 тыс. проверок, а в марте 2025 г. – уже 1,3 млн (рост более чем в 2 раза). На четвертом и пятом месте – напитки. За три месяца россияне отсканировали пиво и напитки его содержащие 2,85 млн раз, а безалкогольные – 2,5 млн раз.

Потребители все чаще используют мобильное приложение для проверки товаров повседневного спроса. Постепенно по количеству сканирований набирают обороты и такие категории, как вода, обувь, лекарства и бады.

Контроль за тем, чтобы нелегальные товары не дошли до потребителя позволяет и разрешительный режим. За 2024 г. на кассах было заблокировано почти 891 млн нелегальных товаров, в числе которых свыше 351,5 млн просроченной и контрафактной молочной продукции, свыше 259 млн упаковок табачных изделий и не менее 101,5 млн литров пива.