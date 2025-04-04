Ozon fresh начал бесплатно страховать курьеров

Сервис доставки продуктов Ozon fresh начал страховать жизнь и здоровье своих пеших и велокурьеров во всех регионах присутствия компании. Теперь они застрахованы от временной утраты работоспособности из-за болезни, а также рисков при несчастном случае в ходе доставки - от телесных повреждений до более серьезных последствий. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Программа разработана «Ozon Страхованием» на основе исследования рынка и опроса среди самих курьеров: она бесплатна и подключается автоматически, дополнительных действий для оформления не требуется. Максимальное покрытие ущерба составляет 500 тыс. руб. вне зависимости от региона. Страховым партнером выступает «Ренессанс страхование».

При возникновении страхового случая нужно вызвать скорую помощь или обратиться в больницу и получить справку. После этого курьер должен сообщить о нештатной ситуации Ozon fresh, а также отправить в страховую компанию заявление о страховом случае и подтверждающие документы.

«Благодаря курьерам практически каждый россиянин может получить равный доступ к широкому ассортименту товаров, где бы он ни находился, и получить все необходимое быстро и удобно. Для Ozon fresh особенно важно создавать комфортные условия для таких специалистов на фоне кратного роста сервиса и развития формата быстрой доставки. Сегодня мы сотрудничаем с более чем 6 тыс. курьеров, и теперь они получат должную защиту в сложных ситуациях», – сказал руководитель курьерской доставки Ozon fresh Николай Каныгин.

По итогам 2024 г. сервис Ozon fresh запустил быструю доставку, открыл более 100 новых дарксторов и в 1,6 раза нарастил число активных клиентов. Курьеры сервиса доставляют продукты питания и товары первой необходимости в более чем 4000 населенных пунктов страны.