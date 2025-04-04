«Поинтер» объединил отзывы с крупных агрегаторов доставки еды в единый кабинет

Компания «Поинтер» анонсировала интеграцию с платформами доставки еды, такими как «Яндекс Еда», «Маркет Деливери», «Купер» и «Чиббис», предоставив бизнесам возможность собирать, анализировать и обрабатывать все отзывы из этих сервисов в одном кабинете. Это решение ускоряет процесс работы с обратной связью и помогает повысить репутацию компании, а также улучшить качество обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Поинтера».

В сфере онлайн-доставки еды отзывы становятся играют критически важную роль для бизнеса. Они не только помогают строить доверительные отношения с клиентами, но и напрямую влияют на репутацию компании. Более 90% потребителей ориентируются на отзывы, прежде чем принять решение о заказе или посещении заведения. Для бизнеса, особенно в ресторанной отрасли, репутация в интернете критически важна: положительные отзывы напрямую влияют на рост заказов и лояльности клиентов. Поэтому работа с отзывами на платформах доставки становится важным инструментом для улучшения бизнес-результатов.

«Поинтер — инновационная платформа, которая всегда идет в ногу с временем и предлагает бизнесу удобные инструменты для автоматизации процесса сбора и обработки отзывов. Сначала это были отзывы только с геосервисов, потом добавились сайты-отзовики и магазины мобильных приложений. А сейчас мы включили в единую ленту отзывов обратную связь из крупнейших агрегаторов доставки еды — «Яндекс Еда», «Маркет Деливери», «Купер» и «Чиббис». Клиентскому сервису важно не только успевать за омниканальностью, но и консолидировать обратную связь. Это позволяет оптимизировать обработку отзывов, видеть полный фидбек рынка и быстро реагировать на изменения. Без этого невозможно проводить полноценный анализ, а также значительно возрастают затраты на работу сотрудников,» — сказал Евгений Лебедев, генеральный директор компании «Поинтер».

Интеграция «Поинтера» с агрегаторами доставки еды автоматизирует сбор и обработку отзывов, что позволяет сократить время на выполнение рутинных операций. Все отзывы с платформ «Яндекс Еда», «Маркет Деливери», «Купер» и «Чиббис» автоматически поступают в личный кабинет по системе синхронизации. Вся информация собирается в одном потоке, что упрощает отслеживание и управление репутацией. На отзывы c платформ «Яндекс Еда» «Маркет Деливери» можно сразу отправлять ответы: они обновляются на платформах каждые 10 минут, что позволяет быстро реагировать на обратную связь.

Главная цель интеграции — это улучшение взаимодействия с клиентами и оперативное реагирование на их потребности. «Поинтер» позволяет анализировать отзывы с помощью фильтров, тегов и автотегов, что помогает выявлять проблемные точки и фокусировать усилия на их исправлении. Важно отметить, что система предоставляет возможность отправлять промокоды на скидки в ответ на отзывы, что стимулирует повторные заказы и повышает лояльность клиентов.

Интерфейс «Поинтер» интуитивно понятен, а процесс подключения к платформам доставки занимает минимальное время. После настройки синхронизации отзывы и рейтинги поступают в систему автоматически каждые 30 минут. Для бизнеса любого размера — от малых кафе до крупных сетей — это решение предлагает возможность улучшить оперативность работы с клиентами и существенно повысить эффективность работы с отзывами.