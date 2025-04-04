CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries запустила WB Pay для быстрой оплаты на сайтах и в приложениях

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила сервис WB Pay для оплаты на сторонних сайтах и в приложениях. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

WB Pay уже доступен всем покупателям в России с мобильным приложением Wildberries. Увидев кнопку WB Pay в любом онлайн-магазине, пользователи могут совершить оплату в несколько кликов. Сейчас WB Pay тестируется на нескольких сайтах партнеров, и по мере его развития расплатиться этим способом можно будет во все большем количестве приложений и сайтов Рунета.

При оплате с WB Pay покупки совершаются с уже сохраненных карт в личном кабинете на Wildberries. Таким образом, покупателю не нужно искать физическую карту и вводить данные вручную или заходить в приложение банка, чтобы скопировать реквизиты. Достаточно нажать на кнопку WB Pay в интерфейсе интернет-магазина, в один клик перейти в приложение Wildberries с помощью всплывающего пуша и подтвердить оплату. Также покупатель может сохранить WB Pay для оплаты в конкретном магазине и в дальнейшем оплачивать покупки без перехода в приложение Wildberries.

Интеграция сервиса проводится только с надежными сайтами и приложениями. WB Pay не передает интернет-магазинам платежные и иные данные пользователя. Техническое и платежное обеспечение работы сервиса осуществляет Вайлдберриз Банк. Для подтверждения оплаты или привязки платежного средства нужно пройти аутентификацию через код-пароль или Face ID в приложении Wildberries, которую может пройти только сам пользователь. Также команда информационной безопасности проводит антифрод-мониторинг 24/7.

Подключить WB Pay могут владельцы сайтов и приложений, отправив заявку на странице сервиса.

Также в будущем WB Pay даст возможность платить смартфоном на кассах офлайн-магазинов.

«WB Pay на сегодня – это один из самых быстрых и удобных способов оплаты. Мы рады поделиться нашей разработкой с бизнесом, который может делегировать заботу о платежах нам и сосредоточиться на развитии и продажах. WB Pay могут платить все покупатели c мобильным приложением Wildberries, аудитория которого – более 75 млн человек в месяц. Таким образом, бизнес получает доступ к многомиллионной аудитории Wildberries и может значительно упростить процесс оплаты для своих клиентов. Мы уже видим спрос на это решение», – сказал руководитель команды сервисов и программ лояльности в финтех-направлении Wildberries & Russ Артем Феоктистов.

«Мы первыми внедрили WB Pay в интернет-магазине tefal.ru. Интеграция новых возможностей в интернет-магазин является еще одним шагом на пути улучшения пользовательского опыта. Покупатель получает еще один способ оплаты, что, в свою очередь, позволяет совершать покупки комфортнее, быстрее и безопаснее. Особенно в контексте нового закона о кибермошенничестве максимальная защищенность платежей становится конкурентным преимуществом. С нашей стороны, создание безбарьерной среды для клиентов и особой эргономики для онлайн-покупок является безусловным приоритетом, именно поэтому мы первыми готовы внедрять самые передовые цифровые решения и продукты», – сказал Максим Плаксин, управляющий giper.fm, оператора фирменных интернет-магазинов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гендиректора российской ИТ-компании арестовали за организацию преступного сообщества

«Госуслуги» будут блокировать доступ к финансовой информации при подозрении на взлом пользователя

«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek

Власти хотят приплачивать операторам за развитие сотовой связи вдоль автодорог

Microsoft: В 2030 году искусственный интеллект вместо программистов будет писать 95% кода

Трамп продает долю в своей соцсети. Ее акции рухнули

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Самые умные зубные щетки в 2025 году: хиты продаж

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153