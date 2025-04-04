«Яндекс» поможет Telegram-каналам лучше узнать свою аудиторию

«Яндекс» запускает инструмент расширенной аналитики для Telegram-каналов, который поможет авторам развивать свои ресурсы и привлекать рекламодателей. Главная особенность аналитики от «Яндекса» — возможность составить портрет аудитории канала на основе социально-демографических характеристик, таких как пол, возраст и география подписчиков. Эти данные помогут авторам адаптировать контент под интересы аудитории, лучше удерживать и вовлекать подписчиков и сделать канал более востребованным у рекламодателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Расширенная аналитика также содержит контентные и рекламные метрики. Например, инструмент позволяет отслеживать, какая доля подписчиков просматривает посты. Кроме того авторам доступны данные о возрасте канала, общем количестве и динамике подписчиков.

Авторам, которые монетизируют каналы через РСЯ, аналитика поможет оценить эффективность рекламы. В статистике можно посмотреть, какой процент подписчиков переходит по рекламным ссылкам (CTR), как рекламные слоты заполняются объявлениями от РСЯ (fill rate), сколько канал зарабатывает, а также охваты рекламных постов. Каналы могут использовать эти данные как инструмент для работы с рекламодателями при прямой продаже рекламы.

Новый инструмент от «Яндекса» разработан для Telegram-каналов из России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Чтобы получить доступ к основным метрикам, необходимо зарегистрироваться в РСЯ и добавить в канал специального бота. Каналы, уже зарегистрированные в РСЯ, могут посмотреть «Расширенную аналитику» в партнерском интерфейсе.

Полнота аналитики зависит от объема данных о канале, доступных «Яндексу».

После подключения бота и при наличии данных в РСЯ отображаются ключевые метрики по аудитории и контенту. Если канал монетизируется с «Яндексом», объем данных расширяется, так как система получает больше сигналов от пользователей. Точность данных об аудитории повышается, а также становятся доступны показатели эффективности рекламы.

«Яндекс» тестирует монетизацию Telegram-каналов с 2023 г. Сегодня с РСЯ сотрудничают более 12 тыс. публичных и частных каналов. За все время с начала тестирования по март 2025 г. владельцы каналов заработали с «Яндексом» 2,2 млрд руб.