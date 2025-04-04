Ярославцы первыми в России могут оплачивать проезд в транспорте в «Яндекс Go»

Теперь жители Ярославля могут оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях с помощью приложения «Яндекс Go». Для этого достаточно отсканировать QR-код в салоне или подключиться к Bluetooth-метке. Оплата уже доступна более чем в 900 автобусах, троллейбусах и трамваях города. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

С помощью приложения «Яндекс Go» можно построить маршрут на городском транспорте. Оплатить поездку в нем можно двумя способами. Пассажир может отсканировать камерой телефона QR-код в салоне и оплатить проезд. А также можно купить билет, подключившись к Bluetooth-метке в транспорте. Для этого необходимо включить Bluetooth на телефоне, открыть сервис «Транспорт» в «Яндекс Go» и выбрать нужный маршрут. Это так же легко, как подключиться к беспроводным наушникам. После того, как смартфон поймает сигнал метки в автобусе или трамвае, приложение предложит оплатить проезд. Оба варианта точно определяют конкретный маршрут и позволяют оплатить поездку именно в нем.

Оплатить проезд с помощью «Яндекс Go» можно и в тех автобусах, которые следуют в пригород — в них стоимость зависит от количества остановок в пути. На таких маршрутах сервис предложит указать нужную остановку, после чего покажет стоимость билета и предложит его купить.

Деньги за проезд списываются с карты, которая уже привязана к «Яндекс Go», поэтому не нужно вводить новые данные каждый раз. Это позволяет пассажирам платить за проезд прямо со смартфона через знакомое приложение, даже если кошелек или пластиковая карта остались дома. Оплата занимает всего около 5 секунд. Купленный билет сохраняется в разделе «Мой билет».

Новая функция оплаты проезда работает на устройствах с iOS и Android. Достаточно обновить приложение «Яндекс Go» до последней версии.