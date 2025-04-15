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НГУ запускает ИИ-сервис для диагностики здоровья зубов

Стартап-студия Новосибирского государственного университета при поддержке синдиката Coion представила новую разработку — анализатор здоровья зубов и полости рта. Он реализован в нескольких форматах — мобильное приложение, Telegram-бот, приложение «ВКонтакте», и формирует для пользователя набор рекомендаций по уходу за зубами на основе фотографии. Работа сервиса основана на авторской методике доцента кафедры стоматологии и ФПК Ростовского медицинского университета, кандидата медицинских наук Елены Леонтьевой, дополненной технологиями машинного зрения. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«Эта методика была разработана несколько лет назад, и целью была мотивация пациентов на поддержание гигиены ротовой полости. Она изначально создавалась для общего пользования: врач может применять ее для скрининга, а пациенты или продавцы-консультанты специализированных магазинов — с ее помощью подбирать наиболее подходящие в каждом конкретном случае зубные пасты и средства гигиены», — сказала Елена Леонтьева.

Для использования алгоритмов, разработанных ростовской ученой, не требуется специального медицинского образования. Когда Елена узнала про стартап НГУ «Умное зеркальце», то вышла на его разработчиков с предложением создать аналогичный сервис, но направленный на гигиену рта — обнаружение признаков воспалительных образований, ранних стадий кариеса и т.п. При этом сервис не заменяет врача, но помогает заметить проблемы на ранней стадии, делая первичную диагностику максимально доступной.

Разработанный cтартап-студией НГУ в рамках развития технологического предпринимательства Telegram-бот «Умное зеркальце» был представлен в начале 2025 г. Он умеет определять несколько состояний кожи лица, оценивать в процентном отношении, насколько здорова ваша кожа, и распознавать признаки нескольких распространенных проблем. Если он определит кожу как здоровую, то выдаст совет продолжать текущий уход и использовать солнцезащитные кремы. Если же «Умное зеркальце» заподозрит отклонения в состоянии кожи, оно посоветует обратиться к специалисту для более детального установления проблемы или постановки диагноза, а затем и по назначению лечения.

Схожие принципы заложены и в работу нового продукта, получившего название SmileScan. «Это приложение — продукт трехстороннего сотрудничества. С одной стороны, ученая-медик из Ростова, создательница самой методики анализа состояния зубов, когда из разрозненных данных формируется единый рекомендательный механизм. С другой, Стартап-студия НГУ, которая привнесла свой опыт работы с машинным зрением и другими современными информационными технологиями. А третья сторона — синдикат Coion, взявший на себя закрытие затрат в ходе выполнения проекта. В результате мы получили интересное технологическое решение и удачный пример перевода результатов интеллектуальной деятельности в рыночный программный продукт, профинансированный частной компанией», — отметила директор стартап-студии НГУ Мария Галямова.

На сегодня сервис в Telegram уже работает, при этом он является бесплатным для пользователя, а компания-инвестор рассчитывает извлекать выгоду через непрямую коммерциализацию (предложение пользователю продукцию определенных брендов, партнерские ссылки и так далее).

«А самое важное для Coion как бизнес-структуры то, что многие стартапы развиваются за счет гиперроста. Мы формируем вокруг приложения пул пользователей, база которых сама по себе является капиталом, так как они интересны для других компаний», — сказал управляющий партнер синдиката Coion Евгений Иванов.

Подобные проекты с непрямой коммерциализацией являются одним из ключевых направлений в работе стартап-студии, потому что многие потенциальные партнеры заточены на т.н. deep-tech (глубокие технологии). И именно в этой области важен не столько уровень первичных продаж, сколько потенциал технологии, лежащей в основе стартапа как драйвера дальнейшего роста, подчеркнула Мария Галямова.

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