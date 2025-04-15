CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Петербуржцы чаще других россиян тратят кешбэк на красоту

ПАО «МТС», цифровая экосистема, определила самые популярные категории кешбэка по экосистемной дебетовой карте «МТС Деньги» в Санкт-Петербурге. В числе лидеров — маркетплейсы, супермаркеты, услуги связи и процедуры по уходу за собой и покупка косметики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее востребованная категория кешбэка среди держателей карты «МТС Деньги» в Санкт-Петербурге — маркетплейсы. Повышенный кешбэк на платформах электронной торговли выбрали 68% петербуржцев. На втором месте — супермаркеты. Их предпочли 59% горожан. Также в число самых востребованных категорий вошли оплата связи (54%), услуги массажных и салонов красоты и покупка косметики (51%).

Кроме петербуржцев экосистемную карту чаще всего используют жители Москвы, Московской области, Краснодарского края и Башкортостана.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом

Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp***

YouTube бьет себя по рукам. Время просмотра Shorts будет ограничено

Пользователей браузера Chrome защитят от шпионажа. Google решала проблему более 20 лет

В WhatsApp* для Windows нашли «дыру». Злоумышленики отправляют россиянам вирусы под видом документов или картинок

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153