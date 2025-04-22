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Крупный провайдер хостинг-услуг арендовал офис в Санкт-Петербурге

«Спринтхост» взял в субаренду часть площадей группы «Самолет» в бизнес-центре Icon, расположенном в Санкт-Петербурге на улице Марата 69-71. Консультантом сделки выступила консалтинговая компания Bright Rich | CORFAC International. Об этом CNews сообщили представители Bright Rich | CORFAC International.

«Спринтхост» — один из российских провайдеров хостинг-услуг. Компания специализируется на виртуальном и премиум-хостинге, аренде выделенных серверов и регистрации доменных имен.

«Перед нами стояла задача помочь группе «Самолет» найти надежного субарендатора на часть офиса. Сделка позволила застройщику получить стабильного партнера — им стала компания «Спринтхост», которая искала офис с современным ремонтом и удобной планировкой в центре Санкт-Петербурга», — сказал сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Icon на улице Марата — бизнес-центр класса А, расположенный в шаговой доступности от станций метро «Пушкинская», «Звенигородская» и «Лиговский проспект». Объект состоит из трех корпусов с благоустроенной территорией и предлагает арендаторам инфраструктуру: кафе, рестораны, магазины, зоны отдыха и деловых встреч. Офисный центр оснащен современными инженерными системами, сертифицированными по стандарту LEED E.B.O.M. Silver.

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